https://ria.ru/20211123/migranty-1760285331.html
Польша заявила о готовности к переговорам с Россией по кризису с мигрантами
Польша заявила о готовности к переговорам с Россией по кризису с мигрантами - РИА Новости, 23.11.2021
Польша заявила о готовности к переговорам с Россией по кризису с мигрантами
Варшава выразила готовность обсуждать с Москвой миграционный кризис на польско-белорусской границе, заявил министр иностранных дел республики Збигнев Рау в... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T10:05
2021-11-23T10:05
2021-11-23T15:02
в мире
польша
мид польши
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 23 ноя – РИА Новости. Варшава выразила готовность обсуждать с Москвой миграционный кризис на польско-белорусской границе, заявил министр иностранных дел республики Збигнев Рау в эфире Польского радио.С нынешними белорусскими властями Польша согласна говорить лишь по "техническим" вопросам, добавил глава МИД. В начале ноября несколько тысяч выходцев из стран Ближнего Востока устремились к белорусско-польской границе и разбили там лагерь. Они неоднократно пробовали прорваться сквозь заграждения, но их попытки пресекали польские силовики. ЕС и Белоруссия винят друг друга в кризисе. Нападки неоднократно звучали и в адрес России. В Кремле в ответ заявляли, что не причастны к наплыву мигрантов, и называли эти выпады беспочвенными.Президент Владимир Путин счел обвинения Москвы попытками валить с больной головы на здоровую, так как европейские страны сами создали условия для того, чтобы нелегалы к ним ехали. Глава государства выражал готовность помочь в разрешении проблемы, если от России что-то будет зависеть.
https://ria.ru/20211123/ubezhische-1760286021.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-23T10:05
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PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, польша, мид польши, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
10:05 23.11.2021 (обновлено: 15:02 23.11.2021)
Польша заявила о готовности к переговорам с Россией по кризису с мигрантами
Глава МИД Польши заявил о готовности к переговорам с Россией по кризису с мигрантами
ВАРШАВА, 23 ноя – РИА Новости.
Варшава выразила готовность обсуждать с Москвой миграционный кризис на польско-белорусской границе, заявил министр иностранных дел республики Збигнев Рау в эфире Польского радио
.
"Польша готова к переговорам с Российской Федерацией, однако переговоры, касающиеся Белоруссии
и польско-белорусских отношений, белорусского будущего должны вестись, по нашему глубокому убеждению, с белорусской оппозицией", — отметил он.
С нынешними белорусскими властями Польша согласна говорить лишь по "техническим" вопросам, добавил глава МИД.
В начале ноября несколько тысяч выходцев из стран Ближнего Востока устремились к белорусско-польской границе и разбили там лагерь. Они неоднократно пробовали прорваться сквозь заграждения, но их попытки пресекали польские силовики. ЕС и Белоруссия винят друг друга в кризисе.
Нападки неоднократно звучали и в адрес России. В Кремле в ответ заявляли, что не причастны к наплыву мигрантов, и называли эти выпады беспочвенными.
Президент Владимир Путин счел обвинения Москвы попытками валить с больной головы на здоровую, так как европейские страны сами создали условия для того, чтобы нелегалы к ним ехали. Глава государства выражал готовность помочь в разрешении проблемы, если от России что-то будет зависеть.