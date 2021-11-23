https://ria.ru/20211123/migranty-1760285331.html

Польша заявила о готовности к переговорам с Россией по кризису с мигрантами

Польша заявила о готовности к переговорам с Россией по кризису с мигрантами - РИА Новости, 23.11.2021

Польша заявила о готовности к переговорам с Россией по кризису с мигрантами

Варшава выразила готовность обсуждать с Москвой миграционный кризис на польско-белорусской границе, заявил министр иностранных дел республики Збигнев Рау в... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T10:05

2021-11-23T10:05

2021-11-23T15:02

в мире

польша

мид польши

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 23 ноя – РИА Новости. Варшава выразила готовность обсуждать с Москвой миграционный кризис на польско-белорусской границе, заявил министр иностранных дел республики Збигнев Рау в эфире Польского радио.С нынешними белорусскими властями Польша согласна говорить лишь по "техническим" вопросам, добавил глава МИД. В начале ноября несколько тысяч выходцев из стран Ближнего Востока устремились к белорусско-польской границе и разбили там лагерь. Они неоднократно пробовали прорваться сквозь заграждения, но их попытки пресекали польские силовики. ЕС и Белоруссия винят друг друга в кризисе. Нападки неоднократно звучали и в адрес России. В Кремле в ответ заявляли, что не причастны к наплыву мигрантов, и называли эти выпады беспочвенными.Президент Владимир Путин счел обвинения Москвы попытками валить с больной головы на здоровую, так как европейские страны сами создали условия для того, чтобы нелегалы к ним ехали. Глава государства выражал готовность помочь в разрешении проблемы, если от России что-то будет зависеть.

https://ria.ru/20211123/ubezhische-1760286021.html

польша

россия

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-23T10:05 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, польша, мид польши, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии