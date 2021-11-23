21:32 23.11.2021 (обновлено: 21:46 23.11.2021)
Лавров встретился с делегацией сирийских курдов
Лавров принял делегацию сирийских курдов и обсудил с ней ситуацию в регионе
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил во вторник с председателем исполнительного комитета Совета демократической Сирии Ильхам Ахмед ситуацию на северо-востоке страны, сообщили в МИД РФ по итогам встречи.
"В ходе беседы состоялось обсуждение ситуации в САР с акцентом на положение в северо-восточном регионе страны. При этом особое внимание было уделено задаче продвижения политического урегулирования в Сирии на основе резолюции 2254 Совбеза ООН, восстановления ее экономики и социальной сферы, возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц, оказания гуманитарной помощи нуждающимся", - говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что российская сторона на переговорах подтвердила "готовность продолжать комплексное содействие достижению межсирийских договоренностей в различных форматах в интересах скорейшего восстановления в полном объеме суверенитета и территориальной целостности САР, обеспечения законных прав всех этноконфессиональных групп населения страны".
В тот же день развернутые консультации с Ахмед провел замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
С 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков, на севере страны действуют ряд антиправительственных протурецких группировок.
* Запрещенная в России террористическая организация