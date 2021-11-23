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Лавров встретился с делегацией сирийских курдов
Лавров встретился с делегацией сирийских курдов - РИА Новости, 23.11.2021
Лавров встретился с делегацией сирийских курдов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил во вторник с председателем исполнительного комитета Совета демократической Сирии Ильхам Ахмед ситуацию на... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T21:32
2021-11-23T21:46
в мире
сирия
ирак
сергей лавров
михаил богданов
исламское государство
ильхам ахмед
россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил во вторник с председателем исполнительного комитета Совета демократической Сирии Ильхам Ахмед ситуацию на северо-востоке страны, сообщили в МИД РФ по итогам встречи.Совет демократической Сирии является руководящим органом непризнанной автономной администрации в северной и восточной частях Сирии, населенных преимущественно курдами. Здесь же находятся американские военные базы, присутствие которых официальный Дамаск называет незаконными.В министерстве подчеркнули, что российская сторона на переговорах подтвердила "готовность продолжать комплексное содействие достижению межсирийских договоренностей в различных форматах в интересах скорейшего восстановления в полном объеме суверенитета и территориальной целостности САР, обеспечения законных прав всех этноконфессиональных групп населения страны".В тот же день развернутые консультации с Ахмед провел замглавы МИД РФ Михаил Богданов.С 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков, на севере страны действуют ряд антиправительственных протурецких группировок.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20211123/siriya-1760359664.html
https://ria.ru/20211122/livan-1760162211.html
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в мире, сирия, ирак, сергей лавров, михаил богданов, исламское государство, ильхам ахмед, россия
21:32 23.11.2021 (обновлено: 21:46 23.11.2021)
 
Лавров встретился с делегацией сирийских курдов

Лавров принял делегацию сирийских курдов и обсудил с ней ситуацию в регионе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил во вторник с председателем исполнительного комитета Совета демократической Сирии Ильхам Ахмед ситуацию на северо-востоке страны, сообщили в МИД РФ по итогам встречи.
Совет демократической Сирии является руководящим органом непризнанной автономной администрации в северной и восточной частях Сирии, населенных преимущественно курдами. Здесь же находятся американские военные базы, присутствие которых официальный Дамаск называет незаконными.
"В ходе беседы состоялось обсуждение ситуации в САР с акцентом на положение в северо-восточном регионе страны. При этом особое внимание было уделено задаче продвижения политического урегулирования в Сирии на основе резолюции 2254 Совбеза ООН, восстановления ее экономики и социальной сферы, возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц, оказания гуманитарной помощи нуждающимся", - говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что российская сторона на переговорах подтвердила "готовность продолжать комплексное содействие достижению межсирийских договоренностей в различных форматах в интересах скорейшего восстановления в полном объеме суверенитета и территориальной целостности САР, обеспечения законных прав всех этноконфессиональных групп населения страны".
Солдат на одной из военных баз США в Сирии - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
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В тот же день развернутые консультации с Ахмед провел замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
С 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков, на севере страны действуют ряд антиправительственных протурецких группировок.
* Запрещенная в России террористическая организация
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
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В миреСирияИракСергей ЛавровМихаил БогдановИсламское государствоИльхам АхмедРоссия
 
 
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