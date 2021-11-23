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В МИД назвали дезинформацией сведения о давлении на защиту семей жертв MH17
В МИД назвали дезинформацией сведения о давлении на защиту семей жертв MH17 - РИА Новости, 23.11.2021
В МИД назвали дезинформацией сведения о давлении на защиту семей жертв MH17
Публикации в голландской прессе о том, что российские спецслужбы оказывают психологическое давление на адвокатов родственников погибших пассажиров MH17, - это... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T16:31
2021-11-23T16:31
в мире
киев
москва
владимир путин
дмитрий песков
николай винниченко
бук (зенитный ракетный комплекс)
россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Публикации в голландской прессе о том, что российские спецслужбы оказывают психологическое давление на адвокатов родственников погибших пассажиров MH17, - это пример классической дезинформации, заявили во вторник в МИД РФ."28 октября нидерландский портал RTL Nieuws опубликовал очередной пример классической дезинформации. В нем утверждается, что сотрудники российских спецслужб оказывают психологическое давление на адвокатов родственников погибших пассажиров малайзийского Boeing", - отмечают в российском дипведомстве.Москва отмечает значительное снижение качества дезинформационных вбросов, тиражируемых нынешней нидерландской прессой, подчеркнули в министерстве."Опустившись до уровня желтой бульварщины, голландские СМИ не стесняются на ходу придумывать сложные конспирологические схемы, их авторов и интересантов", - указывается в сообщении.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, все они погибли.Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20210728/svideteli-1743126256.html
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в мире, киев, москва, владимир путин, дмитрий песков, николай винниченко, бук (зенитный ракетный комплекс), россия
16:31 23.11.2021
 
В МИД назвали дезинформацией сведения о давлении на защиту семей жертв MH17

МИД: сведения о давлении спецслужб на адвокатов семей жертв MH17 - дезинформация

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Публикации в голландской прессе о том, что российские спецслужбы оказывают психологическое давление на адвокатов родственников погибших пассажиров MH17, - это пример классической дезинформации, заявили во вторник в МИД РФ.
"28 октября нидерландский портал RTL Nieuws опубликовал очередной пример классической дезинформации. В нем утверждается, что сотрудники российских спецслужб оказывают психологическое давление на адвокатов родственников погибших пассажиров малайзийского Boeing", - отмечают в российском дипведомстве.
Председательствующий судья Хендрик Стинхейс осматривает обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 08:00
Голландцы нашли "ценных свидетелей по делу "Боинга": кот уже убит
Москва отмечает значительное снижение качества дезинформационных вбросов, тиражируемых нынешней нидерландской прессой, подчеркнули в министерстве.
"Опустившись до уровня желтой бульварщины, голландские СМИ не стесняются на ходу придумывать сложные конспирологические схемы, их авторов и интересантов", - указывается в сообщении.
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, все они погибли.
На месте крушения малайзийского Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
9 марта 2020, 08:00
Суд по сбитому "Боингу": виновные уже назначены
Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
 
В миреКиевМоскваВладимир ПутинДмитрий ПесковНиколай ВинниченкоБук (зенитный ракетный комплекс)Россия
 
 
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