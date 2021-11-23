https://ria.ru/20211123/miass-1760286679.html
В администрацию Миасса пришли следователи и сотрудники ФСБ
В администрацию Миасса пришли следователи и сотрудники ФСБ - РИА Новости, 23.11.2021
В администрацию Миасса пришли следователи и сотрудники ФСБ
Оперативные мероприятия проходят в администрации Миасского городского округа Челябинской области, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе администрации. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T10:14
2021-11-23T10:14
2021-11-23T10:14
происшествия
челябинская область
миасс
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Оперативные мероприятия проходят в администрации Миасского городского округа Челябинской области, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе администрации."Мы подтверждаем, что в администрации работает Следственный комитет. О причинах информация будет позже", - сказала собеседница агентства.В пресс-службе УФСБ по региону РИА Новости подтвердили, что сотрудники УФСБ "оказывают оперативное сопровождение" работе СК в администрации.В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону РИА Новости не смогли подтвердить или опровергнуть данную информацию.Миасс – один из крупнейших городов Челябинской области, центр машиностроения и металлургии, население превышает 150 тысяч человек.
https://ria.ru/20210930/memorial-1752438591.html
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происшествия, челябинская область, миасс, следственный комитет россии (ск рф), россия
В администрацию Миасса пришли следователи и сотрудники ФСБ
Следователи и сотрудники ФСБ работают в администрации Миасского городского округа