https://ria.ru/20211123/miass-1760286679.html

В администрацию Миасса пришли следователи и сотрудники ФСБ

В администрацию Миасса пришли следователи и сотрудники ФСБ - РИА Новости, 23.11.2021

В администрацию Миасса пришли следователи и сотрудники ФСБ

Оперативные мероприятия проходят в администрации Миасского городского округа Челябинской области, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе администрации. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T10:14

2021-11-23T10:14

2021-11-23T10:14

происшествия

челябинская область

миасс

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Оперативные мероприятия проходят в администрации Миасского городского округа Челябинской области, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе администрации."Мы подтверждаем, что в администрации работает Следственный комитет. О причинах информация будет позже", - сказала собеседница агентства.В пресс-службе УФСБ по региону РИА Новости подтвердили, что сотрудники УФСБ "оказывают оперативное сопровождение" работе СК в администрации.В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону РИА Новости не смогли подтвердить или опровергнуть данную информацию.Миасс – один из крупнейших городов Челябинской области, центр машиностроения и металлургии, население превышает 150 тысяч человек.

https://ria.ru/20210930/memorial-1752438591.html

челябинская область

миасс

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, челябинская область, миасс, следственный комитет россии (ск рф), россия