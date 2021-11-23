https://ria.ru/20211123/matvienko-1760361794.html
Матвиенко выразила соболезнования из-за гибели людей в ДТП в Болгарии
Матвиенко выразила соболезнования из-за гибели людей в ДТП в Болгарии - РИА Новости, 23.11.2021
Матвиенко выразила соболезнования из-за гибели людей в ДТП в Болгарии
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко от себя лично и от имени верхней палаты российского парламента выразила соболезнования в связи с трагическими... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T15:51
2021-11-23T15:51
2021-11-23T15:51
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валентина матвиенко
здоровье - общество
зоран заев
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко от себя лично и от имени верхней палаты российского парламента выразила соболезнования в связи с трагическими последствиями ДТП в Болгарии с пассажирским автобусом из Северной Македонии."В России с глубокой печалью и болью восприняли известие о многочисленных жертвах. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в телеграмме, направленной председателю Собрания Северной Македонии Талату Джафери.Автобус с македонскими номерами, ехавший из Стамбула в Северную Македонию, в ночь на вторник попал в ДТП и загорелся на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии. По разным данным, погибли 45 или 46 человек, в числе которых 12 несовершеннолетних.Премьер Северной Македонии Зоран Заев сообщил, все погибшие – граждане этой страны. Всего в салоне, по разным данным, находилось 52 или 53 человека. Тела жертв обгорели до неузнаваемости. В больницу в Софии доставлены семеро взрослых, в том числе 17-летняя девушка. Их жизни вне опасности, сообщили в медучреждении. В качестве основных версий следствие рассматривает техническую неисправность транспортного средства и человеческую ошибку, заявил заместитель главного прокурора Болгарии, руководитель Национальной следственной службы Борислав Сарафов.
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в мире, софия (город), северная македония, совет федерации рф, валентина матвиенко, здоровье - общество, зоран заев, россия, дтп с автобусом в болгарии
Матвиенко выразила соболезнования из-за гибели людей в ДТП в Болгарии
Матвиенко выразила соболезнования из-за гибели людей в ДТП с автобусом в Болгарии