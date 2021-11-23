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Приморец получил семь суток ареста за конфликт из-за отсутствия маски в ТЦ
Приморец получил семь суток ареста за конфликт из-за отсутствия маски в ТЦ - РИА Новости, 23.11.2021
Приморец получил семь суток ареста за конфликт из-за отсутствия маски в ТЦ
Суд назначил жителю Владивостока семь суток административного ареста за то, что тот пытался спровоцировать драку в торговом центре с членом проверяющей... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T05:41
2021-11-23T05:41
2021-11-23T05:41
происшествия
приморский край
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – РИА Новости. Суд назначил жителю Владивостока семь суток административного ареста за то, что тот пытался спровоцировать драку в торговом центре с членом проверяющей комиссии, который сделал ему замечание из-за отсутствия маски, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.По данным полиции, при проведении рейда по контролю над соблюдением противоэпидемических мероприятий представитель административной комиссии сделал замечание посетителю торгового центра из-за отсутствия медицинской маски.Сотрудники ППС доставили мужчину в отдел полиции из-за отсутствия у него документов, удостоверяющих личность.В отношении 41-летнего местного жителя составлены протоколы по статьям "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" и "Мелкое хулиганство"."Суд назначил правонарушителю наказание в виде семи суток административного ареста", - отмечает полиция.
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происшествия, приморский край, владивосток
Приморец получил семь суток ареста за конфликт из-за отсутствия маски в ТЦ
Житель Владивостока получил семь суток ареста за конфликт из-за отсутствия маски в ТЦ
ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – РИА Новости.
Суд назначил жителю Владивостока
семь суток административного ареста за то, что тот пытался спровоцировать драку в торговом центре с членом проверяющей комиссии, который сделал ему замечание из-за отсутствия маски, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю
.
По данным полиции, при проведении рейда по контролю над соблюдением противоэпидемических мероприятий представитель административной комиссии сделал замечание посетителю торгового центра из-за отсутствия медицинской маски.
"Мужчина грубо отреагировал на замечание, выражаясь в общественном месте нецензурной бранью, пытался спровоцировать драку", - сообщает полиция.
Сотрудники ППС доставили мужчину в отдел полиции из-за отсутствия у него документов, удостоверяющих личность.
В отношении 41-летнего местного жителя составлены протоколы по статьям "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" и "Мелкое хулиганство".
"Суд назначил правонарушителю наказание в виде семи суток административного ареста", - отмечает полиция.