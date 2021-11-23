https://ria.ru/20211123/maska-1760271735.html

Приморец получил семь суток ареста за конфликт из-за отсутствия маски в ТЦ

Приморец получил семь суток ареста за конфликт из-за отсутствия маски в ТЦ - РИА Новости, 23.11.2021

Приморец получил семь суток ареста за конфликт из-за отсутствия маски в ТЦ

Суд назначил жителю Владивостока семь суток административного ареста за то, что тот пытался спровоцировать драку в торговом центре с членом проверяющей... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T05:41

2021-11-23T05:41

2021-11-23T05:41

происшествия

приморский край

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – РИА Новости. Суд назначил жителю Владивостока семь суток административного ареста за то, что тот пытался спровоцировать драку в торговом центре с членом проверяющей комиссии, который сделал ему замечание из-за отсутствия маски, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.По данным полиции, при проведении рейда по контролю над соблюдением противоэпидемических мероприятий представитель административной комиссии сделал замечание посетителю торгового центра из-за отсутствия медицинской маски.Сотрудники ППС доставили мужчину в отдел полиции из-за отсутствия у него документов, удостоверяющих личность.В отношении 41-летнего местного жителя составлены протоколы по статьям "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" и "Мелкое хулиганство"."Суд назначил правонарушителю наказание в виде семи суток административного ареста", - отмечает полиция.

https://radiosputnik.ria.ru/20211116/ekb-1759278528.html

приморский край

владивосток

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происшествия, приморский край, владивосток