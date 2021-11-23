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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211123/loza-1760358634.html
Лоза отсудил у Первого канала миллион рублей
Лоза отсудил у Первого канала миллион рублей - РИА Новости, 23.11.2021
Лоза отсудил у Первого канала миллион рублей
Мосгорсуд обязал Первый канал выплатить Юрию Лозе миллион рублей за использование переработанной версии его песни "Плот" в шоу "Голос", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T15:38
2021-11-23T17:30
шоубиз
первый канал (телеканал)
юрий лоза
"голос"
россия
новости культуры
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд обязал Первый канал выплатить Юрию Лозе миллион рублей за использование переработанной версии его песни "Плот" в шоу "Голос", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил требования истца частично: взыскать с ответчика денежную компенсацию в размере миллиона рублей и судебные расходы", — пояснили там.Лоза настаивал на выплате четырех миллионов рублей. Кроме того, он требовал удалить запись передачи, где звучала песня, но в этом суд ему отказал.Лоза подал иск к Первому каналу еще в мае. Он утверждал, что телеканал существенно испортил его произведение, "создав неприемлемую для создателя версию оригинала". Песню сократили до куплета и припева продолжительностью 1 минута 55 секунд, в музыкальную часть добавили оркестр с барабанами и клавишными, из-за чего, как считает автор, пострадали и целостность, и замысел.Помимо этого, Лозу возмутили комментарии ведущих и членов жюри "Голоса", которые позволили себе "непристойную иронию", а также "распространение не соответствующих действительности фактов из биографии автора, унижающих честь, достоинство и деловую репутацию". Все это, заявил музыкант, нанесло удар по "накопленной за десятилетия безупречной творческой деятельности репутации и бережному отношению к интеллектуальной работе".О реакции сторон на решение суда пока не сообщается.
https://ria.ru/20210817/loza-1746116131.html
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первый канал (телеканал), юрий лоза, "голос", россия, новости культуры
15:38 23.11.2021 (обновлено: 17:30 23.11.2021)
 
Лоза отсудил у Первого канала миллион рублей

Лоза отсудил у Первого канала миллион рублей за кавер "Плота", исполненный на "Голосе"

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМузыкант и композитор Юрий Лоза
Музыкант и композитор Юрий Лоза - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд обязал Первый канал выплатить Юрию Лозе миллион рублей за использование переработанной версии его песни "Плот" в шоу "Голос", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил требования истца частично: взыскать с ответчика денежную компенсацию в размере миллиона рублей и судебные расходы", — пояснили там.
Лоза настаивал на выплате четырех миллионов рублей. Кроме того, он требовал удалить запись передачи, где звучала песня, но в этом суд ему отказал.
Лоза подал иск к Первому каналу еще в мае. Он утверждал, что телеканал существенно испортил его произведение, "создав неприемлемую для создателя версию оригинала". Песню сократили до куплета и припева продолжительностью 1 минута 55 секунд, в музыкальную часть добавили оркестр с барабанами и клавишными, из-за чего, как считает автор, пострадали и целостность, и замысел.
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Помимо этого, Лозу возмутили комментарии ведущих и членов жюри "Голоса", которые позволили себе "непристойную иронию", а также "распространение не соответствующих действительности фактов из биографии автора, унижающих честь, достоинство и деловую репутацию". Все это, заявил музыкант, нанесло удар по "накопленной за десятилетия безупречной творческой деятельности репутации и бережному отношению к интеллектуальной работе".
О реакции сторон на решение суда пока не сообщается.
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ШоубизПервый канал (телеканал)Юрий Лоза"Голос"РоссияНовости культуры
 
 
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