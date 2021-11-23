https://ria.ru/20211123/krym-1760430013.html
Аксенов пригласил президента Болгарии в Крым
Аксенов пригласил президента Болгарии в Крым - РИА Новости, 23.11.2021
Аксенов пригласил президента Болгарии в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что визит в регион президента Болгарии Румена Радева позволит ему лично убедиться в том, что никакой "аннексии" не было и... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T21:26
2021-11-23T21:26
2021-11-23T21:26
в мире
болгария
сергей аксенов (политик)
румен радев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что визит в регион президента Болгарии Румена Радева позволит ему лично убедиться в том, что никакой "аннексии" не было и нет.Ранее президент Болгарии Румен Радев отметил, что "в политике есть реалии", и еще раз указал на российскую принадлежность полуострова. При этом он назвал возвращение региона в состав России "нарушением международного права". В свою очередь, глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер пригласил президента Болгарии посетить Крым."Поддерживаю инициативу болгарской общины о приглашении Румена Радева в Крым. Русский и болгарский народы связывают традиционно дружеские отношения, общая история, православная вера. Мы всегда рады видеть болгарских гостей на крымской земле. Для них это отличная возможность насладиться уникальной природой нашего полуострова и крымским гостеприимством, познакомиться с нашей историей", - сказал Аксенов, слова которого приводит его пресс-служба.При этом Аксенов добавил, что это позволит лично убедиться в том, что никакой "аннексии" не было и нет, а есть свободный выбор свободных людей, и этот выбор – Россия.
https://ria.ru/20211122/prinadlezhnost-1760254769.html
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в мире, болгария, сергей аксенов (политик), румен радев, россия
Аксенов пригласил президента Болгарии в Крым
Аксенов пригласил президента Болгарии Радаева в Крым