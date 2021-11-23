https://ria.ru/20211123/krym-1760297062.html

Источник: в Крыму задержали замначальника УГИБДД Мажара

Источник: в Крыму задержали замначальника УГИБДД Мажара - РИА Новости, 23.11.2021

Источник: в Крыму задержали замначальника УГИБДД Мажара

Заместитель начальника УГИБДД МВД по Республике Крым Юрий Мажар задержан во вторник в Бахчисарае, он подозревается в мошенничестве с использованием служебного... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T11:15

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происшествия

бахчисарай (крым)

республика крым

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Заместитель начальника УГИБДД МВД по Республике Крым Юрий Мажар задержан во вторник в Бахчисарае, он подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Задержан замначальника УГИБДД МВД по Крыму Юрий Мажар", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что это произошло вечером в понедельник в Бахчисарае.Источник уточнил, что он задержан по подозрению в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

https://ria.ru/20211119/vzyatka-1759898639.html

бахчисарай (крым)

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, бахчисарай (крым), республика крым, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия