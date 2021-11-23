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Источник: в Крыму задержали замначальника УГИБДД Мажара
Источник: в Крыму задержали замначальника УГИБДД Мажара - РИА Новости, 23.11.2021
Источник: в Крыму задержали замначальника УГИБДД Мажара
Заместитель начальника УГИБДД МВД по Республике Крым Юрий Мажар задержан во вторник в Бахчисарае, он подозревается в мошенничестве с использованием служебного... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T11:15
2021-11-23T11:15
2021-11-23T11:18
происшествия
бахчисарай (крым)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Заместитель начальника УГИБДД МВД по Республике Крым Юрий Мажар задержан во вторник в Бахчисарае, он подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Задержан замначальника УГИБДД МВД по Крыму Юрий Мажар", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что это произошло вечером в понедельник в Бахчисарае.Источник уточнил, что он задержан по подозрению в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
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происшествия, бахчисарай (крым), республика крым, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
11:15 23.11.2021 (обновлено: 11:18 23.11.2021)
Источник: в Крыму задержали замначальника УГИБДД Мажара
Источник: замначальника УГИБДД Крыма Мажара задержали по подозрению в мошенничестве