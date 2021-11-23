https://ria.ru/20211123/kriptovalyuta-1760330063.html

Эксперт порекомендовал относиться с осторожностью к новым криптовалютам

Эксперт порекомендовал относиться с осторожностью к новым криптовалютам - РИА Новости, 23.11.2021

Эксперт порекомендовал относиться с осторожностью к новым криптовалютам

Создатели новых криптовалют с приставкой "мета-" в названии надеются заработать на раскручивающемся тренде "метавселенных", однако потенциальным инвесторам... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T13:24

2021-11-23T13:24

2021-11-23T13:24

экономика

технологии

марк цукерберг

facebook

аарон хомский

icb fund

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Создатели новых криптовалют с приставкой "мета-" в названии надеются заработать на раскручивающемся тренде "метавселенных", однако потенциальным инвесторам нужно быть максимально осторожными, сказал РИА Новости руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.Компания Facebook в конце октября объявила о своем переименовании в Meta. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на "метавселенной", где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. И желание Цукерберга провести ребрендинг создало модный тренд, который будет продолжаться еще как минимум несколько месяцев, считает эксперт."Данное направление вполне способно стать новым драйвером крипторынка, как это было с сегментом DeFi (Decentralized Finance, децентрализованные финансы – ред.) в начале 2021 года. Конечно же, подходить к выбору проектов следует максимально осторожно: внимания заслуживают стартапы, заручившиеся поддержкой фондов. Иными словами, покупать токены проектов вроде MetaZuckZilla в надежде на долгосрочный рост явно не стоит", - предупреждает эксперт.Что касается краткосрочной динамики популярного биткоина, то Хомский считает, что шансы ещё на некоторое снижение котировок от нынешних уровней, к уровню в 55 тысяч долларов, довольно велики."Весь вопрос в том найдутся ли силы для рывка сразу или для начала котировки вернутся к 60,8 тысячи долларов... и только после этого направятся вниз. На криптовалютном рынке все определяется спекулятивными действиями крупных игроков, которые имеют привычку "вытряхивать" трейдеров из своих позиций. Именно поэтому цифровым активам свойственны резкие разнонаправленные движения за короткий промежуток времени", - заключает он.

https://ria.ru/20211115/auditor-1759053259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, марк цукерберг, facebook, аарон хомский, icb fund