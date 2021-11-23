https://ria.ru/20211123/krazha-1760312348.html

Подозреваемый в краже картины с выставки на "Винзаводе" установлен

Подозреваемый в краже картины с выставки на "Винзаводе" установлен - РИА Новости, 23.11.2021

Подозреваемый в краже картины с выставки на "Винзаводе" установлен

Подозреваемый в краже картины Анны Андржиевской "Зависть" с выставки на "Винзаводе" установлен полицией, заявил РИА Новости совладелец галереи "Триумф" Дмитрий... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T12:15

2021-11-23T12:15

2021-11-23T12:15

культура

винзавод

новости культуры

галерея "триумф"

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в краже картины Анны Андржиевской "Зависть" с выставки на "Винзаводе" установлен полицией, заявил РИА Новости совладелец галереи "Триумф" Дмитрий Ханкин, в собственности которой находится картина.Ранее в пресс-службе AZ Museum РИА Новости сообщили, что вечером 21 ноября работа Андржиевской "Зависть" была украдена с выставки номинантов премии Анатолия Зверева на "Винзаводе", инцидентом занимаются правоохранители."Пока не нашли (картину), но знают, кто украл", - ответил Ханкин на вопрос о том, найдено ли полотно.При этом, по его мнению, кража – это, скорее всего, художественная акция, поскольку "никаких экономических мотивов тут не просматривается".

https://ria.ru/20201022/klimt-1580847686.html

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винзавод, новости культуры, галерея "триумф"