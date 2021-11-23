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Круглый стол ЭИСИ о КПРФ

Круглый стол ЭИСИ о КПРФ - РИА Новости, 23.11.2021

Круглый стол ЭИСИ о КПРФ

25 ноября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "КПРФ-2021: кадровый и идейный кризис".

2021-11-23T16:37

2021-11-23T16:37

2021-11-23T16:37

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Задать вопросУчастники:- политолог, политический обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр АСАФОВ;- руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;- политолог Анна ФЕДОРОВА;- доцент кафедры мировой истории и международных отношений Иркутского государственного университета Сергей ШМИДТ.Модератор – директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН.Последние скандальные события, связанные с депутатами разных уровней от КПРФ, в очередной раз актуализировали вопрос о кадровом кризисе в партии. Недавний шорт-лист кандидатов, которые могут быть выдвинуты на президентские выборы 2024 года, озвученный депутатом Госдумы РФ Сергеем Обуховым, также говорит о том, что у коммунистов существует дефицит крупных лидеров.Не исключено, что кадровые проблемы КПРФ связаны не только с внутренними проблемами партии, но и в целом левой повестки в стране и мире. Крупнейшие глобальные вызовы (пандемия, экологический кризис, риски крупных военных конфликтов) не находят ответов у левых.Какая судьба ожидает Валерия Рашкина – и каким образом в подобных случаях поступают в других партиях? Как последние скандалы отразятся на восприятии партии избирателями? Чем вызваны кадровый и идейный кризисы в КПРФ – внутренними проблемами партии или глобальными для мировой левой повестки?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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