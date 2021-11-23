Круглый стол ЭИСИ о КПРФ
25 ноября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "КПРФ-2021: кадровый и идейный кризис".
Задать вопрос
Участники:
- политолог, политический обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр АСАФОВ;
- руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;
- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;
- политолог Анна ФЕДОРОВА;
- доцент кафедры мировой истории и международных отношений Иркутского государственного университета Сергей ШМИДТ.
Модератор – директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН.
Последние скандальные события, связанные с депутатами разных уровней от КПРФ, в очередной раз актуализировали вопрос о кадровом кризисе в партии. Недавний шорт-лист кандидатов, которые могут быть выдвинуты на президентские выборы 2024 года, озвученный депутатом Госдумы РФ Сергеем Обуховым, также говорит о том, что у коммунистов существует дефицит крупных лидеров.
Не исключено, что кадровые проблемы КПРФ связаны не только с внутренними проблемами партии, но и в целом левой повестки в стране и мире. Крупнейшие глобальные вызовы (пандемия, экологический кризис, риски крупных военных конфликтов) не находят ответов у левых.
Какая судьба ожидает Валерия Рашкина – и каким образом в подобных случаях поступают в других партиях? Как последние скандалы отразятся на восприятии партии избирателями? Чем вызваны кадровый и идейный кризисы в КПРФ – внутренними проблемами партии или глобальными для мировой левой повестки?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- политолог, политический обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр АСАФОВ;
- руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;
- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;
- политолог Анна ФЕДОРОВА;
- доцент кафедры мировой истории и международных отношений Иркутского государственного университета Сергей ШМИДТ.
Модератор – директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН.
Последние скандальные события, связанные с депутатами разных уровней от КПРФ, в очередной раз актуализировали вопрос о кадровом кризисе в партии. Недавний шорт-лист кандидатов, которые могут быть выдвинуты на президентские выборы 2024 года, озвученный депутатом Госдумы РФ Сергеем Обуховым, также говорит о том, что у коммунистов существует дефицит крупных лидеров.
Не исключено, что кадровые проблемы КПРФ связаны не только с внутренними проблемами партии, но и в целом левой повестки в стране и мире. Крупнейшие глобальные вызовы (пандемия, экологический кризис, риски крупных военных конфликтов) не находят ответов у левых.
Какая судьба ожидает Валерия Рашкина – и каким образом в подобных случаях поступают в других партиях? Как последние скандалы отразятся на восприятии партии избирателями? Чем вызваны кадровый и идейный кризисы в КПРФ – внутренними проблемами партии или глобальными для мировой левой повестки?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru