https://ria.ru/20211123/koronavirus-1760394148.html
Собянин: большую часть COVID-коек в Москве составляют временные госпитали
Собянин: большую часть COVID-коек в Москве составляют временные госпитали - РИА Новости, 23.11.2021
Собянин: большую часть COVID-коек в Москве составляют временные госпитали
Большая часть ковидного коечного фонда в Москве - это временные специальные госпитали, что дает сохранить плановую и экстренную помощь, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:39
2021-11-23T17:39
2021-11-23T19:11
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Большая часть ковидного коечного фонда в Москве - это временные специальные госпитали, что дает сохранить плановую и экстренную помощь, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.По его словам, это сделано для того, чтобы не трогать обычную плановую медицинскую помощь, экстренную помощь, чтобы большинство московских больниц работали в обычном режиме."У нас две трети времени в течение года все нормально работает. То есть в пиковых значениях ковида мы переводим часть коечного фонда, но только часть, небольшую часть. Поэтому запас прочности у московской медицинской системы достаточно значителен, но это не означает, что она работает с прохладцей, абсолютно нет", - добавил мэр.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>>
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17:39 23.11.2021 (обновлено: 19:11 23.11.2021)
Собянин: большую часть COVID-коек в Москве составляют временные госпитали
Собянин: большинство коек для больных COVID-19 в Москве приходится на временные госпитали