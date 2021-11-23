https://ria.ru/20211123/koronavirus-1760394148.html

Собянин: большую часть COVID-коек в Москве составляют временные госпитали

Собянин: большую часть COVID-коек в Москве составляют временные госпитали - РИА Новости, 23.11.2021

Собянин: большую часть COVID-коек в Москве составляют временные госпитали

Большая часть ковидного коечного фонда в Москве - это временные специальные госпитали, что дает сохранить плановую и экстренную помощь, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:39

2021-11-23T17:39

2021-11-23T19:11

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Большая часть ковидного коечного фонда в Москве - это временные специальные госпитали, что дает сохранить плановую и экстренную помощь, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.По его словам, это сделано для того, чтобы не трогать обычную плановую медицинскую помощь, экстренную помощь, чтобы большинство московских больниц работали в обычном режиме."У нас две трети времени в течение года все нормально работает. То есть в пиковых значениях ковида мы переводим часть коечного фонда, но только часть, небольшую часть. Поэтому запас прочности у московской медицинской системы достаточно значителен, но это не означает, что она работает с прохладцей, абсолютно нет", - добавил мэр.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>>

https://ria.ru/20211123/koronavirus-1760380964.html

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2021

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