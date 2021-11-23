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Собянин: большую часть COVID-коек в Москве составляют временные госпитали
Собянин: большую часть COVID-коек в Москве составляют временные госпитали - РИА Новости, 23.11.2021
Собянин: большую часть COVID-коек в Москве составляют временные госпитали
Большая часть ковидного коечного фонда в Москве - это временные специальные госпитали, что дает сохранить плановую и экстренную помощь, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:39
2021-11-23T19:11
распространение коронавируса
общество
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сергей собянин
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Большая часть ковидного коечного фонда в Москве - это временные специальные госпитали, что дает сохранить плановую и экстренную помощь, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.По его словам, это сделано для того, чтобы не трогать обычную плановую медицинскую помощь, экстренную помощь, чтобы большинство московских больниц работали в обычном режиме."У нас две трети времени в течение года все нормально работает. То есть в пиковых значениях ковида мы переводим часть коечного фонда, но только часть, небольшую часть. Поэтому запас прочности у московской медицинской системы достаточно значителен, но это не означает, что она работает с прохладцей, абсолютно нет", - добавил мэр.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru &gt;&gt;&gt;
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общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:39 23.11.2021 (обновлено: 19:11 23.11.2021)
 
Собянин: большую часть COVID-коек в Москве составляют временные госпитали

Собянин: большинство коек для больных COVID-19 в Москве приходится на временные госпитали

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в резервном госпитале на ВДНХ в Москве
Медицинские сотрудники в резервном госпитале на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Большая часть ковидного коечного фонда в Москве - это временные специальные госпитали, что дает сохранить плановую и экстренную помощь, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
"Мы в первую волну резервировали около 25 тысяч коечного фонда. В последнюю волну уже резервировали 16. Фактически было заполнено 12. Сейчас уже заполнено около семи тысяч всего. И большая часть этого коечного фонда на сегодня, с которым мы сегодня работаем, - это временные специальные госпитали, сделанные для этого случая", - сказал Собянин.
По его словам, это сделано для того, чтобы не трогать обычную плановую медицинскую помощь, экстренную помощь, чтобы большинство московских больниц работали в обычном режиме.
"У нас две трети времени в течение года все нормально работает. То есть в пиковых значениях ковида мы переводим часть коечного фонда, но только часть, небольшую часть. Поэтому запас прочности у московской медицинской системы достаточно значителен, но это не означает, что она работает с прохладцей, абсолютно нет", - добавил мэр.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>>
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