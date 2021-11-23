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Мурашко рассказал о помощи регионам в борьбе с COVID-19
Мурашко рассказал о помощи регионам в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 23.11.2021
Мурашко рассказал о помощи регионам в борьбе с COVID-19
Выездная работа в регионы для помощи в борьбе с COVID-19 ведется активно, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:13
2021-11-23T17:13
2021-11-23T17:13
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общество
волгоградская область
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
михаил мурашко
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Выездная работа в регионы для помощи в борьбе с COVID-19 ведется активно, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Активно идет выездная работа. По поручению президента мы продолжаем активно выезжать в регионы с организационно-методической помощью", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.По словам министра, всего совершено 186 выездов, бригады сегодня работают в четырех субъектах, планируется выезд в Волгоградскую область.
https://ria.ru/20211123/vyzdorovlenie-1760266588.html
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общество, волгоградская область, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Мурашко рассказал о помощи регионам в борьбе с COVID-19
Мурашко: активно идет выездная работа в регионы для помощи в борьбе с COVID-19