https://ria.ru/20211123/koronavirus-1760385023.html

Мурашко рассказал о помощи регионам в борьбе с COVID-19

Мурашко рассказал о помощи регионам в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 23.11.2021

Мурашко рассказал о помощи регионам в борьбе с COVID-19

Выездная работа в регионы для помощи в борьбе с COVID-19 ведется активно, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:13

2021-11-23T17:13

2021-11-23T17:13

распространение коронавируса

общество

волгоградская область

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здоровье - общество

михаил мурашко

коронавирусы

россия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Выездная работа в регионы для помощи в борьбе с COVID-19 ведется активно, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Активно идет выездная работа. По поручению президента мы продолжаем активно выезжать в регионы с организационно-методической помощью", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.По словам министра, всего совершено 186 выездов, бригады сегодня работают в четырех субъектах, планируется выезд в Волгоградскую область.

https://ria.ru/20211123/vyzdorovlenie-1760266588.html

волгоградская область

россия

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2021

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