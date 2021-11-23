https://ria.ru/20211123/koronavirus-1760383601.html

Попова сообщила о стабилизации ситуации с COVID-19 в нескольких регионах

Попова сообщила о стабилизации ситуации с COVID-19 в нескольких регионах - РИА Новости, 23.11.2021

Попова сообщила о стабилизации ситуации с COVID-19 в нескольких регионах

Стабилизация ситуации по коронавирусу отмечена в 34 регионах РФ, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:07

2021-11-23T17:07

2021-11-23T17:19

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

анна попова

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Стабилизация ситуации по коронавирусу отмечена в 34 регионах РФ, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20211123/normativ-1760383098.html

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2021

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общество, здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19