https://ria.ru/20211123/koronavirus-1760383601.html
Попова сообщила о стабилизации ситуации с COVID-19 в нескольких регионах
Попова сообщила о стабилизации ситуации с COVID-19 в нескольких регионах - РИА Новости, 23.11.2021
Попова сообщила о стабилизации ситуации с COVID-19 в нескольких регионах
Стабилизация ситуации по коронавирусу отмечена в 34 регионах РФ, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:07
2021-11-23T17:07
2021-11-23T17:19
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
анна попова
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Стабилизация ситуации по коронавирусу отмечена в 34 регионах РФ, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
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общество, здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19
17:07 23.11.2021 (обновлено: 17:19 23.11.2021)
Попова сообщила о стабилизации ситуации с COVID-19 в нескольких регионах
Попова: стабилизация ситуации по коронавирусу отмечена в 34 регионах России