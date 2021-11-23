https://ria.ru/20211123/koronavirus-1760380964.html

Собянин: заболеваемость COVID-19 в Москве за три недели резко упала

Собянин: заболеваемость COVID-19 в Москве за три недели резко упала - РИА Новости, 23.11.2021

Собянин: заболеваемость COVID-19 в Москве за три недели резко упала

Заболеваемость COVID-19 в Москве в течение последних трех недель резко падает, динамика очень хорошая, сообщил мэр города Сергей Собянин в интервью РИА Новости. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T16:58

2021-11-23T16:58

2021-11-23T19:15

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в Москве в течение последних трех недель резко падает, динамика очень хорошая, сообщил мэр города Сергей Собянин в интервью РИА Новости."Заболеваемость в Москве в течение последних трех недель резко падает. Последняя неделя была в этом плане вообще рекордная - снизилась заболеваемость на 30 процентов. От пиковых значений последней волны снизилась заболеваемость и госпитализация в два раза ровно. И самое главное, не только абсолютное значение, но и динамика. Динамика очень хорошая. Это говорит о том, что мы вовремя и правильно меры эти приняли", - рассказал Собянин.Однако он отметил, что никто не возьмется гарантировать, будет или не будет следующая волна. "Гарантировать, что будет или не будет следующая волна, никто не возьмется... Тем не менее мы добились эффекта, когда можно спокойно работать и разгрузить здравоохранение, ковидные больницы, поликлиники и так далее. Это тоже очень важно", - подчеркнул мэр.Он также отметил, что в Москве адекватно оценивают ситуацию с заболеваемостью коронавирусом и ее колебания."Мы и управляем, мы не допускаем ситуации, когда наше здравоохранение не смогло бы оказывать помощь москвичам, и регулируем эти процессы. Мы говорим: да, ситуация сложная, но подконтрольная и управляемая. Что это означает?.. Мы не допускаем таких пиковых значений заболеваемости, когда бы мы не справились с точки зрения системы здравоохранения",- сказал Собянин.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>>

https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756439377.html

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