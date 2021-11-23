https://ria.ru/20211123/koronavirus-1760307659.html

Матвиенко прокомментировала заявления об ответственности Китая за пандемию

Матвиенко прокомментировала заявления об ответственности Китая за пандемию - РИА Новости, 23.11.2021

Матвиенко прокомментировала заявления об ответственности Китая за пандемию

Заявления об ответственности Китая за пандемию коронавируса являются необоснованными и могут быть расценены как вмешательство в деда суверенных государств,... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T11:56

2021-11-23T11:56

2021-11-23T11:56

распространение коронавируса

в мире

китай

совет федерации рф

валентина матвиенко

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Заявления об ответственности Китая за пандемию коронавируса являются необоснованными и могут быть расценены как вмешательство в деда суверенных государств, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Категорически осуждаем вмешательство в дела суверенных государств. При этом пандемии коронавируса не стала исключением - эта общемировая беда была использована как предлог для ничем не подкреплённых обвинений, в том числе и по отношению к Китаю, и это в то время, когда Китай подает прекрасный пример эффективных управленческих решений в условиях пандемии", - заявила она во вторник на заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству.

https://ria.ru/20211119/ukhan-1759800718.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, китай, совет федерации рф, валентина матвиенко, коронавирус covid-19