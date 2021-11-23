https://ria.ru/20211123/koronavirus-1760307659.html
Матвиенко прокомментировала заявления об ответственности Китая за пандемию
Матвиенко прокомментировала заявления об ответственности Китая за пандемию - РИА Новости, 23.11.2021
Матвиенко прокомментировала заявления об ответственности Китая за пандемию
Заявления об ответственности Китая за пандемию коронавируса являются необоснованными и могут быть расценены как вмешательство в деда суверенных государств,... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T11:56
2021-11-23T11:56
2021-11-23T11:56
распространение коронавируса
в мире
китай
совет федерации рф
валентина матвиенко
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755591892_0:674:2443:2048_1920x0_80_0_0_c57d691714f54c86f6e8809a14c7aee0.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Заявления об ответственности Китая за пандемию коронавируса являются необоснованными и могут быть расценены как вмешательство в деда суверенных государств, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Категорически осуждаем вмешательство в дела суверенных государств. При этом пандемии коронавируса не стала исключением - эта общемировая беда была использована как предлог для ничем не подкреплённых обвинений, в том числе и по отношению к Китаю, и это в то время, когда Китай подает прекрасный пример эффективных управленческих решений в условиях пандемии", - заявила она во вторник на заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству.
https://ria.ru/20211119/ukhan-1759800718.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755591892_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_04bce844fd16580a96967100d676cb4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, совет федерации рф, валентина матвиенко, коронавирус covid-19
Матвиенко прокомментировала заявления об ответственности Китая за пандемию
Матвиенко назвала заявления об ответственности Китая за пандемию COVID-19 необоснованными