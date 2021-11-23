https://ria.ru/20211123/koronavirus-1760304213.html
В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки
В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки - РИА Новости, 23.11.2021
В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен за сутки в Калмыкии и составляет 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T11:43
2021-11-23T11:43
2021-11-23T11:44
распространение коронавируса
общество
республика алтай
республика калмыкия
москва
здоровье - общество
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758190034_0:141:3264:1977_1920x0_80_0_0_37808efc1f8177b4752e6b4a3d39cb84.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен за сутки в Калмыкии и составляет 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
https://ria.ru/20211123/covid-19-1760293207.html
республика алтай
республика калмыкия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758190034_533:0:3264:2048_1920x0_80_0_0_765cc07fb94df4dd1ceb6802491f2380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика алтай, республика калмыкия, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
11:43 23.11.2021 (обновлено: 11:44 23.11.2021)
В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии — 0,08%