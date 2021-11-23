https://ria.ru/20211123/koronavirus-1760304213.html

В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки

В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки - РИА Новости, 23.11.2021

В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки

Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен за сутки в Калмыкии и составляет 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T11:43

2021-11-23T11:43

2021-11-23T11:44

распространение коронавируса

общество

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москва

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен за сутки в Калмыкии и составляет 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

https://ria.ru/20211123/covid-19-1760293207.html

республика алтай

республика калмыкия

москва

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2021

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общество, республика алтай, республика калмыкия, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии