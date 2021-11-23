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Экс-президент Южной Кореи Чон Ду Хван умер в возрасте 90 лет

Экс-президент Южной Кореи Чон Ду Хван умер в возрасте 90 лет - РИА Новости, 23.11.2021

Экс-президент Южной Кореи Чон Ду Хван умер в возрасте 90 лет

Бывший президент Республики Корея Чон Ду Хван скончался на 91-м году жизни, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T04:12

2021-11-23T04:12

2021-11-23T04:33

в мире

южная корея

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Бывший президент Республики Корея Чон Ду Хван скончался на 91-м году жизни, передает агентство Рёнхап.В октябре стало известно о смерти бывшего президента Южной Кореи Ро Дэ У, установившего дипотношения с СССР в 1990 году. Ему было 88 лет.В 1979 году Чон Ду Хван совершил военный переворот и пришел к власти в Южной Корее. Он оставался в должности до 1988 года, когда президентом стал Ро Дэ У. В 1996 году Ро Дэ У и Чон Ду Хван были осуждены по обвинениям в коррупции и за их роль в подавлении восстания 1980 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20211026/smert-1756240739.html

южная корея

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в мире, южная корея