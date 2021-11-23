https://ria.ru/20211123/koreya-1760269551.html
Экс-президент Южной Кореи Чон Ду Хван умер в возрасте 90 лет
Экс-президент Южной Кореи Чон Ду Хван умер в возрасте 90 лет - РИА Новости, 23.11.2021
Экс-президент Южной Кореи Чон Ду Хван умер в возрасте 90 лет
Бывший президент Республики Корея Чон Ду Хван скончался на 91-м году жизни, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T04:12
2021-11-23T04:12
2021-11-23T04:33
в мире
южная корея
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760269530_0:155:2048:1307_1920x0_80_0_0_9b85a9c7695616f093e287e712f4fd75.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Бывший президент Республики Корея Чон Ду Хван скончался на 91-м году жизни, передает агентство Рёнхап.В октябре стало известно о смерти бывшего президента Южной Кореи Ро Дэ У, установившего дипотношения с СССР в 1990 году. Ему было 88 лет.В 1979 году Чон Ду Хван совершил военный переворот и пришел к власти в Южной Корее. Он оставался в должности до 1988 года, когда президентом стал Ро Дэ У. В 1996 году Ро Дэ У и Чон Ду Хван были осуждены по обвинениям в коррупции и за их роль в подавлении восстания 1980 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20211026/smert-1756240739.html
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760269530_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_1487dc71c4eef695d990fdc5fad0875b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея
04:12 23.11.2021 (обновлено: 04:33 23.11.2021)
Экс-президент Южной Кореи Чон Ду Хван умер в возрасте 90 лет
Бывший президент Южной Кореи Чон Ду Хван умер на 91-м году жизни