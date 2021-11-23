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Экс-президент Южной Кореи Чон Ду Хван умер в возрасте 90 лет
Экс-президент Южной Кореи Чон Ду Хван умер в возрасте 90 лет - РИА Новости, 23.11.2021
Экс-президент Южной Кореи Чон Ду Хван умер в возрасте 90 лет
Бывший президент Республики Корея Чон Ду Хван скончался на 91-м году жизни, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T04:12
2021-11-23T04:33
в мире
южная корея
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Бывший президент Республики Корея Чон Ду Хван скончался на 91-м году жизни, передает агентство Рёнхап.В октябре стало известно о смерти бывшего президента Южной Кореи Ро Дэ У, установившего дипотношения с СССР в 1990 году. Ему было 88 лет.В 1979 году Чон Ду Хван совершил военный переворот и пришел к власти в Южной Корее. Он оставался в должности до 1988 года, когда президентом стал Ро Дэ У. В 1996 году Ро Дэ У и Чон Ду Хван были осуждены по обвинениям в коррупции и за их роль в подавлении восстания 1980 года.
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в мире, южная корея
04:12 23.11.2021 (обновлено: 04:33 23.11.2021)
 
Экс-президент Южной Кореи Чон Ду Хван умер в возрасте 90 лет

Бывший президент Южной Кореи Чон Ду Хван умер на 91-м году жизни

© REUTERS / Paul BarkerБывший президент Южной Кореи Чон Ду Хван
Бывший президент Южной Кореи Чон Ду Хван - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / Paul Barker
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Бывший президент Республики Корея Чон Ду Хван скончался на 91-м году жизни, передает агентство Рёнхап.
"Бывший президент Чон Ду Хван скончался во вторник, заявили помощники. Ему было 90 лет", - говорится в сообщении агентства.
В октябре стало известно о смерти бывшего президента Южной Кореи Ро Дэ У, установившего дипотношения с СССР в 1990 году. Ему было 88 лет.
В 1979 году Чон Ду Хван совершил военный переворот и пришел к власти в Южной Корее. Он оставался в должности до 1988 года, когда президентом стал Ро Дэ У. В 1996 году Ро Дэ У и Чон Ду Хван были осуждены по обвинениям в коррупции и за их роль в подавлении восстания 1980 года.
Бывшие президенты Южной Кореи Чон Ду Хван и Ро Дэ У перед вынесением приговора по делу о коррупции - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 08:43В мире
Умер установивший дипотношения с СССР президент Южной Кореи
 
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