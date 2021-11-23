https://ria.ru/20211123/kontent-1760412935.html

Новый контент для союзных СМИ: быт, официоз или науч-поп?

Новый контент для союзных СМИ: быт, официоз или науч-поп? - РИА Новости, 23.11.2021

Новый контент для союзных СМИ: быт, официоз или науч-поп?

Как реформировать союзные СМИ, чтобы информационная повестка работала на интеграцию России и Белоруссии? Единого мнения у экспертов пока нет, что... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T19:40

2021-11-23T19:40

2021-11-23T19:40

союзное государство

белоруссия

игорь коротченко

александр малькевич

россия

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости, Карина Ивашко. Как реформировать союзные СМИ, чтобы информационная повестка работала на интеграцию России и Белоруссии? Единого мнения у экспертов пока нет, что продемонстрировал экспертно-медийный форум, проходящий на площадке МИА "Россия сегодня".Одни эксперты, выступившие в ходе дискуссии "Единое информационное пространство России и Беларуси: благие намерения и суровая реальность", считают, что главной целевой аудиторией для успешной интеграции двух стран должна быть молодежь – и информационный контент нужно подстраивать под ее интересы; другие выступают за "конкурентный амбициозный официоз" и равнение на политические элиты, третьи в популяризации темы интеграции предлагают опираться на историческую память и научно-технические достижения. Все, однако, согласны с тем, что союзную информационную политику надо менять.Вместе с тем, заметил он, мир стремительно меняется, возникают новые геополитические конфигурации. "СМИ Союзного государства должны на это реагировать. Атаки на нас, на наши страны и смыслы нашего будущего будут продолжаться. И нужен адекватный ответ", - подчеркнул Коротченко.У политолога, старшего научного сотрудника Института философии Национальной академии наук Беларуси Алексея Дзерманта видение актуальной союзной повестки несколько иное.Кроме того, нужно высвечивать и социальные вопросы, равные права, равный доступ к медобслуживанию граждан двух стран, добавляет эксперт."Вроде бы документами все предусмотрено, но про это не знают. И эта социальная острота, если о ней говорить, будет привлекать внимание", - убежден политолог.Российский журналист, первый зампредседателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич полагает, что "нужны живые СМИ, которые рассказывали бы человеческим, небюрократическим языком о том, что происходит на территории Союзного государства". "Нужна своя позитивная повестка, чтобы было живо, интересно, неформально… Для работы в соцсетях нужны люди, которые, грубо говоря, в этом шарят", - поделился мнением Малькевич.

https://ria.ru/20211122/soglasovanie-1760169550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, игорь коротченко, александр малькевич, россия