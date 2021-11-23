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Союзное государство
https://ria.ru/20211123/kontent-1760412935.html
Новый контент для союзных СМИ: быт, официоз или науч-поп?
Новый контент для союзных СМИ: быт, официоз или науч-поп? - РИА Новости, 23.11.2021
Новый контент для союзных СМИ: быт, официоз или науч-поп?
Как реформировать союзные СМИ, чтобы информационная повестка работала на интеграцию России и Белоруссии? Единого мнения у экспертов пока нет, что... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T19:40
2021-11-23T19:40
союзное государство
белоруссия
игорь коротченко
александр малькевич
россия
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости, Карина Ивашко. Как реформировать союзные СМИ, чтобы информационная повестка работала на интеграцию России и Белоруссии? Единого мнения у экспертов пока нет, что продемонстрировал экспертно-медийный форум, проходящий на площадке МИА "Россия сегодня".Одни эксперты, выступившие в ходе дискуссии "Единое информационное пространство России и Беларуси: благие намерения и суровая реальность", считают, что главной целевой аудиторией для успешной интеграции двух стран должна быть молодежь – и информационный контент нужно подстраивать под ее интересы; другие выступают за "конкурентный амбициозный официоз" и равнение на политические элиты, третьи в популяризации темы интеграции предлагают опираться на историческую память и научно-технические достижения. Все, однако, согласны с тем, что союзную информационную политику надо менять.Вместе с тем, заметил он, мир стремительно меняется, возникают новые геополитические конфигурации. "СМИ Союзного государства должны на это реагировать. Атаки на нас, на наши страны и смыслы нашего будущего будут продолжаться. И нужен адекватный ответ", - подчеркнул Коротченко.У политолога, старшего научного сотрудника Института философии Национальной академии наук Беларуси Алексея Дзерманта видение актуальной союзной повестки несколько иное.Кроме того, нужно высвечивать и социальные вопросы, равные права, равный доступ к медобслуживанию граждан двух стран, добавляет эксперт."Вроде бы документами все предусмотрено, но про это не знают. И эта социальная острота, если о ней говорить, будет привлекать внимание", - убежден политолог.Российский журналист, первый зампредседателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич полагает, что "нужны живые СМИ, которые рассказывали бы человеческим, небюрократическим языком о том, что происходит на территории Союзного государства". "Нужна своя позитивная повестка, чтобы было живо, интересно, неформально… Для работы в соцсетях нужны люди, которые, грубо говоря, в этом шарят", - поделился мнением Малькевич.
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белоруссия, игорь коротченко, александр малькевич, россия
19:40 23.11.2021
 

Новый контент для союзных СМИ: быт, официоз или науч-поп?

© AFP 2021 / Sergei GaponДевушка держит в руках смартфон, Минск
Девушка держит в руках смартфон, Минск - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© AFP 2021 / Sergei Gapon
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости, Карина Ивашко. Как реформировать союзные СМИ, чтобы информационная повестка работала на интеграцию России и Белоруссии? Единого мнения у экспертов пока нет, что продемонстрировал экспертно-медийный форум, проходящий на площадке МИА "Россия сегодня".
Одни эксперты, выступившие в ходе дискуссии "Единое информационное пространство России и Беларуси: благие намерения и суровая реальность", считают, что главной целевой аудиторией для успешной интеграции двух стран должна быть молодежь – и информационный контент нужно подстраивать под ее интересы; другие выступают за "конкурентный амбициозный официоз" и равнение на политические элиты, третьи в популяризации темы интеграции предлагают опираться на историческую память и научно-технические достижения. Все, однако, согласны с тем, что союзную информационную политику надо менять.
"Информация о союзных событиях подается несистемно… В подаче я вижу гламурно-развлекательный, поверхностный или же потребительский подход. А ведь мы находимся в острой конкурентной среде. Нам необходимо определиться: на какую аудиторию работают СМИ Союзного государства. Я считаю, что это должны быть прежде всего элиты: политическая элита России и Белоруссии, культурная и бизнес-элита, руководители регионов наших стран, политологическое сообщество. И опираться надо на тех ньюсмейкеров, которые определяют политику, экономику и выработку важнейших внешнеполитических решений. Это должен быть конкурентный амбициозный официоз", - уверен российский журналист и военный эксперт Игорь Коротченко.
Вместе с тем, заметил он, мир стремительно меняется, возникают новые геополитические конфигурации. "СМИ Союзного государства должны на это реагировать. Атаки на нас, на наши страны и смыслы нашего будущего будут продолжаться. И нужен адекватный ответ", - подчеркнул Коротченко.
У политолога, старшего научного сотрудника Института философии Национальной академии наук Беларуси Алексея Дзерманта видение актуальной союзной повестки несколько иное.
"Проблематика не должна ограничиваться официозом. Обычно, когда рассматривают интеграцию, говорят о первых лицах, встречах на высшем уровне, – это в топе повестки. Но она мерцает день или два и потом тонет в вале новостей. Я за то, чтобы обсуждать интеграцию широко и глубоко. И здесь есть проблески достижений. Политика сохранения исторической памяти, взаимодействие научных элит и общественных сообществ – это и есть интеграция. Можно в режиме нон-стоп рассказывать про оборону и достижения в области ВПК, о научных изобретениях, подключая сюда союзный вектор, - это интересно", - считает Дзермант.
Кроме того, нужно высвечивать и социальные вопросы, равные права, равный доступ к медобслуживанию граждан двух стран, добавляет эксперт.
"Вроде бы документами все предусмотрено, но про это не знают. И эта социальная острота, если о ней говорить, будет привлекать внимание", - убежден политолог.
Российский журналист, первый зампредседателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич полагает, что "нужны живые СМИ, которые рассказывали бы человеческим, небюрократическим языком о том, что происходит на территории Союзного государства". "Нужна своя позитивная повестка, чтобы было живо, интересно, неформально… Для работы в соцсетях нужны люди, которые, грубо говоря, в этом шарят", - поделился мнением Малькевич.
Председатель Союза журналистов Беларуси Андрей Кривошеев - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября, 14:05Союзное государство
Союз журналистов: политика белорусских и российских СМИ согласована
 
Союзное государствоБелоруссияИгорь КоротченкоАлександр МалькевичРоссия
 
 
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