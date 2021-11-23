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Сотрудники пресс-центра "России сегодня" стали лучшей event-командой

Сотрудники пресс-центра "России сегодня" стали лучшей event-командой - РИА Новости, 23.11.2021

Сотрудники пресс-центра "России сегодня" стали лучшей event-командой

Международный мультимедийный пресс-центр медиагруппы "Россия сегодня" завоевал сразу две награды конкурса "Лучшая event-команда, сертифицированная Ассоциацией... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T23:37

2021-11-23T23:37

2021-11-23T23:47

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Международный мультимедийный пресс-центр медиагруппы "Россия сегодня" завоевал сразу две награды конкурса "Лучшая event-команда, сертифицированная Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России". Жюри отметило подразделение в номинации "Лучшая мультимедийная площадка", кроме того, пресс-центр вошел в ТОП-5 конкурса. Церемония награждения победителей состоялась во вторник в Москве.Цель конкурса "Лучшая event-команда, сертифицированная Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России" — выявить передовые практики в сфере ивент-индустрии. АКМР, в свою очередь, предоставляет заинтересованным компаниям уникальную аудиторию, состоящую из корпораций-членов АКМР и представителей крупных бизнес-единиц.Международный мультимедийный пресс-центр медиагруппы "Россия сегодня" – уникальная многофункциональная площадка, на протяжении последних лет удерживающая звание самой посещаемой медиаплощадки России. Ежегодно здесь бывают более 40 000 гостей и 24 000 представителей СМИ. Пресс-центр медиагруппы "Россия сегодня" по объемам проводимых мероприятий – абсолютный лидер на рынке информационных услуг страны. На его площадках проходит свыше 1600 пресс-мероприятий в год, среди которых не только пресс-конференции, круглые столы и пресс-ланчи, но и крупные форумы, семинары, кинопоказы, в том числе в формате 3D, закрытые встречи, а также выездные мероприятия."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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