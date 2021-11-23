23:37 23.11.2021 (обновлено: 23:47 23.11.2021)
Сотрудники пресс-центра "России сегодня" стали лучшей event-командой
© РИА НовостиМедиагруппа "Россия сегодня" завоевала две награды конкурса от AKMP
© РИА Новости
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Международный мультимедийный пресс-центр медиагруппы "Россия сегодня" завоевал сразу две награды конкурса "Лучшая event-команда, сертифицированная Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России". Жюри отметило подразделение в номинации "Лучшая мультимедийная площадка", кроме того, пресс-центр вошел в ТОП-5 конкурса. Церемония награждения победителей состоялась во вторник в Москве.
"В такие моменты приходит осознание, что индивидуальный творческий подход к каждому мероприятию и каждому клиенту приносит не только моральное удовлетворение всему коллективу пресс-центра, но и находит поддержку и одобрение со стороны экспертного сообщества, и это приятно. Мы знаем, что у нас лучшая и самая сплоченная команда. И мы бесконечно рады стать лучшей мультимедийной площадкой страны и постараемся радовать наших клиентов, партнеров и друзей и дальше", - отметила руководитель ММПЦ Ольга Колева.
Цель конкурса "Лучшая event-команда, сертифицированная Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России" — выявить передовые практики в сфере ивент-индустрии. АКМР, в свою очередь, предоставляет заинтересованным компаниям уникальную аудиторию, состоящую из корпораций-членов АКМР и представителей крупных бизнес-единиц.
Международный мультимедийный пресс-центр медиагруппы "Россия сегодня" – уникальная многофункциональная площадка, на протяжении последних лет удерживающая звание самой посещаемой медиаплощадки России. Ежегодно здесь бывают более 40 000 гостей и 24 000 представителей СМИ. Пресс-центр медиагруппы "Россия сегодня" по объемам проводимых мероприятий – абсолютный лидер на рынке информационных услуг страны. На его площадках проходит свыше 1600 пресс-мероприятий в год, среди которых не только пресс-конференции, круглые столы и пресс-ланчи, но и крупные форумы, семинары, кинопоказы, в том числе в формате 3D, закрытые встречи, а также выездные мероприятия.
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".