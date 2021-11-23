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Наука
https://ria.ru/20211123/kofe-1760303810.html
Доказана польза кофе для мозга
Доказана польза кофе для мозга - РИА Новости, 23.11.2021
Доказана польза кофе для мозга
Австралийские ученые установили, что у тех, кто ежедневно пьет кофе, ниже риск развития с возрастом когнитивных нарушений. Это связано с тем, что у них в мозге... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T11:45
2021-11-23T13:07
наука
питание
австралия
здоровье
биология
болезнь альцгеймера
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Австралийские ученые установили, что у тех, кто ежедневно пьет кофе, ниже риск развития с возрастом когнитивных нарушений. Это связано с тем, что у них в мозге медленнее накапливаются амилоидные белки. Результаты опубликованы в журнале Frontiers of Aging Neuroscience.Анализируя данные крупного наблюдательного исследования, проводимого в течение десяти лет Университетом Эдит Коуэн, специалисты установили связь между напитком и несколькими важными маркерами, связанными с болезнью Альцгеймера."Мы обнаружили, что участники с более высоким потреблением кофе имели более низкий риск развития легких когнитивных нарушений, часто предшествующих болезни Альцгеймера, и самой болезни Альцгеймера", — приводятся в пресс-релизе слова ведущего автора статьи доктора Саманты Гарденер.Результаты показали, что у любителей напитка со временем меньше подвержены изменениям области мозга, отвечающие за исполнительные функции, такие как планирование, самоконтроль и внимание."Кофе может быть особенно полезен пожилым людям, которые подвержены риску снижения когнитивных функций, но не имеют никаких симптомов. Это простая вещь, которую люди могут изменить. Возможно, мы разработаем рекомендации, которым люди смогут следовать в среднем возрасте, и, надеюсь, это будет иметь длительный эффект", — говорит доктор Гарденер.В текущем исследовании авторы не ставили своей задачей определение оптимальной ежедневной дозы, но, по мнению исследователей, два стакана в день точно не повредят."Если средняя чашка кофе, приготовленная дома, составляет 240 грамм, увеличение до двух чашек в день может потенциально снизить риск упадка когнитивных функций через 18 месяцев на восемь процентов, а снижение темпа накопления амилоида в головном мозге за тот же период составит около пяти процентов", — считает ученый.При болезни Альцгеймера амилоид слипается, образуя бляшки, токсичные для мозга. Специалисты установили, что у тех, кто регулярно пьет кофе, этот процесс протекает медленнее. Но связано ли это с кофеином или другими веществами, содержащимися в напитке, они пока не знают. Исследователям еще предстоит точно определить, какие его составляющие оказывают положительное влияние на здоровье мозга.Предыдущие исследования показали, что неочищенный кофеин эффективен в предотвращении ухудшения памяти у мышей. Обычно в обработанном кофейном напитке неочищенный кофеин отсутствует, но там есть другие вещества, такие как кафестол, кахвеол и эйкозаноил-5-гидрокситриптамид, которые также доказали свою эффективность.Ученые также не анализировали, меняется ли воздействие кофе на мозг в зависимости от способа его приготовления: метода заваривания и добавления молока или сахара.
https://ria.ru/20211116/kofe-1759295598.html
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питание, австралия, здоровье, биология, болезнь альцгеймера
11:45 23.11.2021 (обновлено: 13:07 23.11.2021)
 

Доказана польза кофе для мозга

© Фото : Edith Cowan UniversityВедущий автор исследования доктор Саманта Гарденер
Ведущий автор исследования доктор Саманта Гарденер - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Фото : Edith Cowan University
Ведущий автор исследования доктор Саманта Гарденер
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Австралийские ученые установили, что у тех, кто ежедневно пьет кофе, ниже риск развития с возрастом когнитивных нарушений. Это связано с тем, что у них в мозге медленнее накапливаются амилоидные белки. Результаты опубликованы в журнале Frontiers of Aging Neuroscience.
Анализируя данные крупного наблюдательного исследования, проводимого в течение десяти лет Университетом Эдит Коуэн, специалисты установили связь между напитком и несколькими важными маркерами, связанными с болезнью Альцгеймера.
"Мы обнаружили, что участники с более высоким потреблением кофе имели более низкий риск развития легких когнитивных нарушений, часто предшествующих болезни Альцгеймера, и самой болезни Альцгеймера", — приводятся в пресс-релизе слова ведущего автора статьи доктора Саманты Гарденер.
Результаты показали, что у любителей напитка со временем меньше подвержены изменениям области мозга, отвечающие за исполнительные функции, такие как планирование, самоконтроль и внимание.
"Кофе может быть особенно полезен пожилым людям, которые подвержены риску снижения когнитивных функций, но не имеют никаких симптомов. Это простая вещь, которую люди могут изменить. Возможно, мы разработаем рекомендации, которым люди смогут следовать в среднем возрасте, и, надеюсь, это будет иметь длительный эффект", — говорит доктор Гарденер.
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В текущем исследовании авторы не ставили своей задачей определение оптимальной ежедневной дозы, но, по мнению исследователей, два стакана в день точно не повредят.
"Если средняя чашка кофе, приготовленная дома, составляет 240 грамм, увеличение до двух чашек в день может потенциально снизить риск упадка когнитивных функций через 18 месяцев на восемь процентов, а снижение темпа накопления амилоида в головном мозге за тот же период составит около пяти процентов", — считает ученый.
При болезни Альцгеймера амилоид слипается, образуя бляшки, токсичные для мозга. Специалисты установили, что у тех, кто регулярно пьет кофе, этот процесс протекает медленнее. Но связано ли это с кофеином или другими веществами, содержащимися в напитке, они пока не знают. Исследователям еще предстоит точно определить, какие его составляющие оказывают положительное влияние на здоровье мозга.
Предыдущие исследования показали, что неочищенный кофеин эффективен в предотвращении ухудшения памяти у мышей. Обычно в обработанном кофейном напитке неочищенный кофеин отсутствует, но там есть другие вещества, такие как кафестол, кахвеол и эйкозаноил-5-гидрокситриптамид, которые также доказали свою эффективность.
Ученые также не анализировали, меняется ли воздействие кофе на мозг в зависимости от способа его приготовления: метода заваривания и добавления молока или сахара.
Чашка кофе - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
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НаукаПитаниеАвстралияЗдоровьебиологияболезнь Альцгеймера
 
 
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