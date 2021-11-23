Губернатор Иркутской области вступил в "Единую Россию"
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вступил в партию "Единая Россия"
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Иркутской областиИгорь Кобзев
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области
ИРКУТСК, 23 ноя – РИА Новости. Президиум регионального политсовета "Единой России" в Иркутской области принял губернатора Игоря Кобзева в партию, сообщает пресс-служба Иркутского отделения партии "Единая Россия".
Заседание президиума регионального политического совета "ЕР" прошло в Иркутске. Его участники выразили свое мнение по поводу решения вступить в партию "Единая Россия" губернатора Приангарья Игоря Кобзева. Все отметили, что это поможет сделать работу иркутского отделения более эффективной. По словам активистов, губернатор "нацелен на результат, он очень работоспособен и результативен".
"В рамках заседания президиума регионального политического совета "Единой России" в ряды партии приняли губернатора Игоря Кобзева", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в соответствии с решением генерального совета партии "Единая Россия" о прекращении в январе 2022 году полномочий партийных органов всех уровней и проведении отчетно-выборных конференций, в Иркутской области переизбираются региональный политический совет и 42 местных политсовета. Кроме этого предстоит избрание секретарей местных отделений и секретаря Иркутского регионального отделения.
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