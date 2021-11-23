14:33 23.11.2021 (обновлено: 14:36 23.11.2021)
Клишас прокомментировал введение сроков для неоднократных нарушителей ПДД
Клишас: в Совфеде поддержат введение реальных сроков для неоднократных нарушителей ПДД
© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В Совете Федерации поддержат введение реальных сроков заключения для неоднократных нарушителей ПДД, создающих на дорогах угрозу для жизни людей, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Если хулиганство на дороге угрожает жизни и здоровью других людей, должны быть реальные сроки заключения. Наш комитет поддержит такой подход", - сказал он.
В субботу два автомобиля столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте в столице, в них врезался еще один. За рулем BMW, которое стало виновником аварии, был автоблогер Губденский, он погиб, его пассажир был госпитализирован и скончался в больнице.
На последнем видео, опубликованном в Instagram Губденского, он ездит по Москве вместе со своим другом, который несколько раз на спортивной машине нарушает правила дорожного движения, в том числе в пятистах метрах от того места, где сегодня попал в аварию сам блогер. В частности, их автомобиль, несмотря на оживленное движение на Кутузовском проспекте, разворачивается через две сплошные.
Губденский, сообщала столичная прокуратура, ранее неоднократно привлекался к ответственности и лишался прав за нарушения ПДД.