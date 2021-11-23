https://ria.ru/20211123/klishas-1760344426.html

Клишас прокомментировал введение сроков для неоднократных нарушителей ПДД

Клишас прокомментировал введение сроков для неоднократных нарушителей ПДД - РИА Новости, 23.11.2021

Клишас прокомментировал введение сроков для неоднократных нарушителей ПДД

В Совете Федерации поддержат введение реальных сроков заключения для неоднократных нарушителей ПДД, создающих на дорогах угрозу для жизни людей, заявил РИА... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T14:33

2021-11-23T14:33

2021-11-23T14:36

общество

андрей клишас

происшествия

совет федерации рф

авто

кутузовский проспект

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В Совете Федерации поддержат введение реальных сроков заключения для неоднократных нарушителей ПДД, создающих на дорогах угрозу для жизни людей, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Если хулиганство на дороге угрожает жизни и здоровью других людей, должны быть реальные сроки заключения. Наш комитет поддержит такой подход", - сказал он.В субботу два автомобиля столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте в столице, в них врезался еще один. За рулем BMW, которое стало виновником аварии, был автоблогер Губденский, он погиб, его пассажир был госпитализирован и скончался в больнице.На последнем видео, опубликованном в Instagram Губденского, он ездит по Москве вместе со своим другом, который несколько раз на спортивной машине нарушает правила дорожного движения, в том числе в пятистах метрах от того места, где сегодня попал в аварию сам блогер. В частности, их автомобиль, несмотря на оживленное движение на Кутузовском проспекте, разворачивается через две сплошные.Губденский, сообщала столичная прокуратура, ранее неоднократно привлекался к ответственности и лишался прав за нарушения ПДД.

https://ria.ru/20211122/klishas-1760122125.html

кутузовский проспект

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общество, андрей клишас, происшествия, совет федерации рф, авто, кутузовский проспект