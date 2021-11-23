Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211123/klishas-1760344426.html
Клишас прокомментировал введение сроков для неоднократных нарушителей ПДД
Клишас прокомментировал введение сроков для неоднократных нарушителей ПДД - РИА Новости, 23.11.2021
Клишас прокомментировал введение сроков для неоднократных нарушителей ПДД
В Совете Федерации поддержат введение реальных сроков заключения для неоднократных нарушителей ПДД, создающих на дорогах угрозу для жизни людей, заявил РИА... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T14:33
2021-11-23T14:36
общество
андрей клишас
происшествия
совет федерации рф
авто
кутузовский проспект
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580865392_0:122:2981:1799_1920x0_80_0_0_51b65f1ccd68811b26e4ae690ea06518.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В Совете Федерации поддержат введение реальных сроков заключения для неоднократных нарушителей ПДД, создающих на дорогах угрозу для жизни людей, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Если хулиганство на дороге угрожает жизни и здоровью других людей, должны быть реальные сроки заключения. Наш комитет поддержит такой подход", - сказал он.В субботу два автомобиля столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте в столице, в них врезался еще один. За рулем BMW, которое стало виновником аварии, был автоблогер Губденский, он погиб, его пассажир был госпитализирован и скончался в больнице.На последнем видео, опубликованном в Instagram Губденского, он ездит по Москве вместе со своим другом, который несколько раз на спортивной машине нарушает правила дорожного движения, в том числе в пятистах метрах от того места, где сегодня попал в аварию сам блогер. В частности, их автомобиль, несмотря на оживленное движение на Кутузовском проспекте, разворачивается через две сплошные.Губденский, сообщала столичная прокуратура, ранее неоднократно привлекался к ответственности и лишался прав за нарушения ПДД.
https://ria.ru/20211122/klishas-1760122125.html
кутузовский проспект
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580865392_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_3eabce20c7917b53f6743b485645cfc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, андрей клишас, происшествия, совет федерации рф, авто, кутузовский проспект
14:33 23.11.2021 (обновлено: 14:36 23.11.2021)
 
Клишас прокомментировал введение сроков для неоднократных нарушителей ПДД

Клишас: в Совфеде поддержат введение реальных сроков для неоднократных нарушителей ПДД

© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В Совете Федерации поддержат введение реальных сроков заключения для неоднократных нарушителей ПДД, создающих на дорогах угрозу для жизни людей, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Если хулиганство на дороге угрожает жизни и здоровью других людей, должны быть реальные сроки заключения. Наш комитет поддержит такой подход", - сказал он.
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября, 10:34
Клишас оценил проект о запрете упоминаний национальности преступников в СМИ
В субботу два автомобиля столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте в столице, в них врезался еще один. За рулем BMW, которое стало виновником аварии, был автоблогер Губденский, он погиб, его пассажир был госпитализирован и скончался в больнице.
На последнем видео, опубликованном в Instagram Губденского, он ездит по Москве вместе со своим другом, который несколько раз на спортивной машине нарушает правила дорожного движения, в том числе в пятистах метрах от того места, где сегодня попал в аварию сам блогер. В частности, их автомобиль, несмотря на оживленное движение на Кутузовском проспекте, разворачивается через две сплошные.
Губденский, сообщала столичная прокуратура, ранее неоднократно привлекался к ответственности и лишался прав за нарушения ПДД.
 
ОбществоАндрей КлишасПроисшествияСовет Федерации РФАвтоКутузовский проспект
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Россиянам посоветовали самый полезный молочный продукт
03:22Рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира
03:15Автоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"
03:11Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИ
03:06В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины
03:00Юрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имущество
02:51Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны
02:36В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*
02:35Любимый продукт диетологов оказался с подвохом
02:15Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам
02:15Врач рассказал, сколько воды пить в зимний период
02:07Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США
01:40Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок
01:39На Украине пообещали России "адские" санкции
01:15Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне
00:24Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина
00:20В ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада Украине
00:17В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом
23:59В Минэнерго США надеются на снижение цен на нефть
23:58В "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора
Лента новостейМолния
Россиянам посоветовали самый полезный молочный продуктРубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мираАвтоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИВ Крыму исключили возобновление подачи воды с УкраиныЮрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имуществоАмериканцев поразила фотография советского солдата до и после войныВ Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*Любимый продукт диетологов оказался с подвохомЭкономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерамВрач рассказал, сколько воды пить в зимний периодПротивники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции СШАПодозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срокНа Украине пообещали России "адские" санкцииСпециалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфонеБелый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и ПутинаВ ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада УкраинеВ ДНР заявили о деградации переговоров с КиевомВ Минэнерго США надеются на снижение цен на нефтьВ "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора