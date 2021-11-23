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Подготовлен проект климатического плана Москвы до 2060 года
Подготовлен проект климатического плана Москвы до 2060 года - РИА Новости, 23.11.2021
Подготовлен проект климатического плана Москвы до 2060 года
Подготовлен проект климатического плана Москвы до 2060 года, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:06
2021-11-23T17:06
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
антон кульбачевский
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Подготовлен проект климатического плана Москвы до 2060 года, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.Кульбачевский отметил, что такой план появится в середине января 2022 года."Скорее всего, будет в середине января следующего года. Сейчас как раз вот, в том числе после вот этих климатических слушаний на платформе, как раз формируем аспекты этого плана, то что мы собираемся выполнять. Рассчитан он будет до 2060 года - предварительно. Мы пока себе рисуем такую планку временную для достижения углеродной нейтральности", - рассказал руководитель департамента.Кульбачевский подчеркнул, что это совершенно новая концепция климатического развития.
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москва, антон кульбачевский
17:06 23.11.2021
 

Подготовлен проект климатического плана Москвы до 2060 года

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМоскворецкая набережная и Большой Москворецкий мост в Москве
Москворецкая набережная и Большой Москворецкий мост в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Подготовлен проект климатического плана Москвы до 2060 года, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.
"По поручению мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина в этом году мы завершаем работу над климатическим планом города. Его проект уже подготовлен и включает все отрасли городской экономики: от энергетики и транспорта до градостроительного планирования, строительства жилых и административных зданий, автомобильных и железных дорог", - рассказал Кульбачевский во вторник на пленарном заседании форума "Международные климатические диалоги".
Кульбачевский отметил, что такой план появится в середине января 2022 года.
"Скорее всего, будет в середине января следующего года. Сейчас как раз вот, в том числе после вот этих климатических слушаний на платформе, как раз формируем аспекты этого плана, то что мы собираемся выполнять. Рассчитан он будет до 2060 года - предварительно. Мы пока себе рисуем такую планку временную для достижения углеродной нейтральности", - рассказал руководитель департамента.
Кульбачевский подчеркнул, что это совершенно новая концепция климатического развития.

"Это трансформация энергетики, транспорта, градостроительной политики и вообще всей жизни города, в том числе и психология жителей и всего остального. Это взаимосвязанные вещи. То, что делаем - известно в госпрограмме, есть мероприятия, которые нацелены, в том числе и на это, а после 2030 года у нас ещё план действий не расписан ни в каких стратегиях. Это будет больше стратегический документ. Сейчас мы работаем с экспертами. Пока формируем, обсуждаем", - рассказал Кульбачевский.

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