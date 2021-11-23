https://ria.ru/20211123/klimat-1760383407.html

Подготовлен проект климатического плана Москвы до 2060 года

Подготовлен проект климатического плана Москвы до 2060 года - РИА Новости, 23.11.2021

Подготовлен проект климатического плана Москвы до 2060 года

Подготовлен проект климатического плана Москвы до 2060 года, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:06

2021-11-23T17:06

2021-11-23T17:06

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

антон кульбачевский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757276064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5cef06019795babdd4be6f0e9bd00e89.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Подготовлен проект климатического плана Москвы до 2060 года, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.Кульбачевский отметил, что такой план появится в середине января 2022 года."Скорее всего, будет в середине января следующего года. Сейчас как раз вот, в том числе после вот этих климатических слушаний на платформе, как раз формируем аспекты этого плана, то что мы собираемся выполнять. Рассчитан он будет до 2060 года - предварительно. Мы пока себе рисуем такую планку временную для достижения углеродной нейтральности", - рассказал руководитель департамента.Кульбачевский подчеркнул, что это совершенно новая концепция климатического развития.

https://realty.ria.ru/20210830/osveschenie-1747523251.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, антон кульбачевский