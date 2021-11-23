https://ria.ru/20211123/klimat-1760335485.html
Лавров призвал найти баланс между защитой климата и интересами стран
Лавров призвал найти баланс между защитой климата и интересами стран - РИА Новости, 23.11.2021
Лавров призвал найти баланс между защитой климата и интересами стран
На экологическом саммите в Глазго налицо было стремление развитых стран Запада сделать так, чтобы менее развитые прекратили загрязнения, но для них это означало РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T13:52
2021-11-23T13:52
2021-11-23T13:52
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оон
глазго (город)
сергей лавров
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. На экологическом саммите в Глазго налицо было стремление развитых стран Запада сделать так, чтобы менее развитые прекратили загрязнения, но для них это означало бы прекращение развития, и важен баланс между интересами защиты климата и интересами каждой страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Итоги в Глазго не всех удовлетворили, но и мы должны отдавать себе отчет в том, что и здесь недопустимы эгоистичные подходы. Если брать огрублено, налицо было стремление развитых стран Запада, которые уже вышли в постиндустриальный режим своей экономики, сделать все, чтобы остальные прекратили загрязнять, а стало быть прекратили развиваться", - сказал Лавров, выступая на форуме "Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством".По его словам, баланс между интересами защиты климата и законными интересами социально-экономического развития стран, находящихся на более низком уровне, является ключевым в позиции России."Эта логика, я считаю, преобладала в Глазго, это отражено в ее решениях", - добавил министр.В Глазго 13 ноября завершилась Конференция ООН по изменению климата (2021 United Nations Climate Change Conference, COP26). Страны-участницы подписали итоговые документы. В том числе была принята ключевая, шестая статья соглашения, которая вводит в действия механизмы сокращения выбросов парниковых газов.
https://ria.ru/20211119/klimat-1759760548.html
https://ria.ru/20211112/peregovory-1758859204.html
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в мире, оон, глазго (город), сергей лавров, россия
Лавров призвал найти баланс между защитой климата и интересами стран
Глава МИД Лавров призвал найти баланс между защитой климата и интересами каждой страны