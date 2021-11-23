https://ria.ru/20211123/khramy-1760295675.html

Греческая церковь отреагировала на запрет посещать храмы без вакцинации

Греческая церковь отреагировала на запрет посещать храмы без вакцинации - РИА Новости, 23.11.2021

Греческая церковь отреагировала на запрет посещать храмы без вакцинации

Синод Элладской церкви поддержал решение правительства запретить посещать церковные службы невакцинированным верующим без отрицательного теста на коронавирус,... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T11:11

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религия

греция

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АФИНЫ, 22 ноя – РИА Новости. Синод Элладской церкви поддержал решение правительства запретить посещать церковные службы невакцинированным верующим без отрицательного теста на коронавирус, но заявил, что у церкви нет возможностей проверять тесты и он надеется на сознательность верующих.Синод прошел в понедельник посредством телеконференции под председательством архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима, он обсудил новые меры, которые применяются с 22 ноября в местах отправления религиозных обрядов во время совершения религиозных служб, говорится в сообщении синода, поступившем в РИА Новости.С 22 ноября на церковных службах у верующих, которые не были вакцинированы, должен быть отрицательный лабораторный анализ на коронавирус.Синод единогласно принял решение в "поддержку огромных усилий правительства Греции по недопущению дальнейшего распространения пандемии", призвал всех "пройти вакцинацию в соответствии с инструкциями медицинского сообщества, свободно и без принуждения"."Твердая позиция нашей церкви состоит в том, что выбор вакцинации - это не вопрос доброй воли или признания, а предмет медицинской науки и акт личной и социальной ответственности. Любые противоположные взгляды, даже со стороны духовенства, не отражают позицию Элладской церкви, которая официально управляется и выражается только Священным Синодом", - говорится в решении.Что касается правительственного решения, по которому верующие "для участия в церковных службах и поклонения Истинному Богу должны иметь предусмотренные сертификаты, Синод считает, что исполнение верующими совместного министерского решения не может контролироваться служащими (пономарями) или добровольными помощниками Святых Храмов, так как у них нет ни возможностей, ни полномочий охраны, ни государственных (например, полицейских) полномочий", говорится в документе.Синод обращается к духовенству и верующим с призывом строго соблюдать все меры защиты для предотвращения распространения коронавируса, пройти вакцинацию и делать диагностические тесты тем, кто не был вакцинирован.Синод также призывает духовенство и верующих обратиться с молитвами к богу об удалении коронавирусной болезни.

https://ria.ru/20211108/mecheti-1758119243.html

https://ria.ru/20210826/sud-1747386802.html

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греция