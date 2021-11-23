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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20211123/khmao-1760353859.html
Стратегия соцэкономразвития Сургутского района Югры стала лучшей в России
Стратегия соцэкономразвития Сургутского района Югры стала лучшей в России - РИА Новости, 23.11.2021
Стратегия соцэкономразвития Сургутского района Югры стала лучшей в России
Стратегия социально-экономического развития Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа до 2030 года признана лучшей в России на форуме "Креативные... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T15:18
2021-11-23T23:31
ханты-мансийский автономный округ
экономика
общество
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Стратегия социально-экономического развития Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа до 2030 года признана лучшей в России на форуме "Креативные города", сообщил глава района Андрей Трубецкой."Маршрут в благополучие" Сургутского района признан лучшим в стране. Так называется наша стратегия социально-экономического развития до 2030 года. "Маршрут" победил в конкурсе Форума живых городов "Креативные города" в номинации "Лучшие городские и региональные стратегии", - написал Трубецкой на своей странице в Facebook.Он отметил, что победа является результатом слаженной работы команды администрации. По словам главы, разрабатывая программный документ, власти отталкивались от интересов каждого человека. На основе пирамиды потребностей Маслоу были выстроены пять "полос движения": высокое качество жизнеобеспечения граждан, обеспечение безопасности населения, стабильное развитие экономики, комфортная среда обитания и реализация человеческого потенциала."Особенность нашего "Маршрута" в том, что, проводя реновацию Стратегии в 2018 году, мы решили, что нужно сформулировать ценности - и тех, кто это делает, и тех, для кого это делается. Иначе мы не будем точно знать, куда мы движемся. Поэтому в документе мы указали не только цель и миссию, но и ценности чиновников и жителей. Акцент сделали на переформатировании ценностей муниципального служащего. Главная заключается в том, что: "Человек дороже бумажки: я всегда готов помочь любому обратившемуся", - пояснил Трубецкой.
https://ria.ru/20211122/shkola-1760234060.html
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экономика, общество, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, россия
15:18 23.11.2021 (обновлено: 23:31 23.11.2021)
 
Стратегия соцэкономразвития Сургутского района Югры стала лучшей в России

Стратегия соцэкономразвития Сургутского района Югры до 2030 года признана лучшей в России

© РИА Новости / Александр ВильфВ Ханты-Мансийске обсудили планы по развитию добровольчества
В Ханты-Мансийске обсудили планы по развитию добровольчества - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Стратегия социально-экономического развития Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа до 2030 года признана лучшей в России на форуме "Креативные города", сообщил глава района Андрей Трубецкой.
"Маршрут в благополучие" Сургутского района признан лучшим в стране. Так называется наша стратегия социально-экономического развития до 2030 года. "Маршрут" победил в конкурсе Форума живых городов "Креативные города" в номинации "Лучшие городские и региональные стратегии", - написал Трубецкой на своей странице в Facebook.
Губернатор Югры Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября, 19:17Ханты-Мансийский Автономный Округ
Школа креативных индустрий откроется в Югре к 1 сентября 2022 года
Он отметил, что победа является результатом слаженной работы команды администрации. По словам главы, разрабатывая программный документ, власти отталкивались от интересов каждого человека. На основе пирамиды потребностей Маслоу были выстроены пять "полос движения": высокое качество жизнеобеспечения граждан, обеспечение безопасности населения, стабильное развитие экономики, комфортная среда обитания и реализация человеческого потенциала.
"Особенность нашего "Маршрута" в том, что, проводя реновацию Стратегии в 2018 году, мы решили, что нужно сформулировать ценности - и тех, кто это делает, и тех, для кого это делается. Иначе мы не будем точно знать, куда мы движемся. Поэтому в документе мы указали не только цель и миссию, но и ценности чиновников и жителей. Акцент сделали на переформатировании ценностей муниципального служащего. Главная заключается в том, что: "Человек дороже бумажки: я всегда готов помочь любому обратившемуся", - пояснил Трубецкой.
Wi-fi роутер. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 17:48Ханты-Мансийский Автономный Округ
В Сургутском районе Югры обеспечили интернетом восемь удаленных поселений
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругЭкономикаОбществоСургутский районХанты-Мансийский автономный округРоссия
 
 
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