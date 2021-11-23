https://ria.ru/20211123/khmao-1760353859.html

Стратегия соцэкономразвития Сургутского района Югры стала лучшей в России

Стратегия соцэкономразвития Сургутского района Югры стала лучшей в России - РИА Новости, 23.11.2021

Стратегия соцэкономразвития Сургутского района Югры стала лучшей в России

Стратегия социально-экономического развития Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа до 2030 года признана лучшей в России на форуме "Креативные... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T15:18

2021-11-23T15:18

2021-11-23T23:31

ханты-мансийский автономный округ

экономика

общество

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Стратегия социально-экономического развития Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа до 2030 года признана лучшей в России на форуме "Креативные города", сообщил глава района Андрей Трубецкой."Маршрут в благополучие" Сургутского района признан лучшим в стране. Так называется наша стратегия социально-экономического развития до 2030 года. "Маршрут" победил в конкурсе Форума живых городов "Креативные города" в номинации "Лучшие городские и региональные стратегии", - написал Трубецкой на своей странице в Facebook.Он отметил, что победа является результатом слаженной работы команды администрации. По словам главы, разрабатывая программный документ, власти отталкивались от интересов каждого человека. На основе пирамиды потребностей Маслоу были выстроены пять "полос движения": высокое качество жизнеобеспечения граждан, обеспечение безопасности населения, стабильное развитие экономики, комфортная среда обитания и реализация человеческого потенциала."Особенность нашего "Маршрута" в том, что, проводя реновацию Стратегии в 2018 году, мы решили, что нужно сформулировать ценности - и тех, кто это делает, и тех, для кого это делается. Иначе мы не будем точно знать, куда мы движемся. Поэтому в документе мы указали не только цель и миссию, но и ценности чиновников и жителей. Акцент сделали на переформатировании ценностей муниципального служащего. Главная заключается в том, что: "Человек дороже бумажки: я всегда готов помочь любому обратившемуся", - пояснил Трубецкой.

https://ria.ru/20211122/shkola-1760234060.html

https://ria.ru/20211118/yugra-1759685660.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

россия

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экономика, общество, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, россия