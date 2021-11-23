https://ria.ru/20211123/kazan-1760343132.html
ФСБ заявила об "украинском следе" в подготовке массового убийства в Казани
ФСБ заявила об "украинском следе" в подготовке массового убийства в Казани - РИА Новости, 23.11.2021
ФСБ заявила об "украинском следе" в подготовке массового убийства в Казани
Подростка из Казани к массовому убийству склонял в Telegram житель Украины, некий Ярослав Овсюк, сообщает во вторник ФСБ РФ. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T14:32
2021-11-23T14:32
2021-11-23T14:32
происшествия
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казань
республика татарстан (татарстан)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Подростка из Казани к массовому убийству склонял в Telegram житель Украины, некий Ярослав Овсюк, сообщает во вторник ФСБ РФ.Ранее спецслужба объявила о задержании в столице Татарстана юноши за подготовку вооруженного нападения на некое образовательное учреждение."Согласно полученным показаниям задержанного, к совершению массового убийства его склонял пользователь мессенджера Telegram - некий Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины", - говорится в релизе.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, украина, казань, республика татарстан (татарстан), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
ФСБ заявила об "украинском следе" в подготовке массового убийства в Казани
ФСБ: казанского подростка к массовому убийству склонял житель Украины Ярослав Овсюк