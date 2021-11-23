https://ria.ru/20211123/kazan-1760343132.html

ФСБ заявила об "украинском следе" в подготовке массового убийства в Казани

ФСБ заявила об "украинском следе" в подготовке массового убийства в Казани - РИА Новости, 23.11.2021

ФСБ заявила об "украинском следе" в подготовке массового убийства в Казани

Подростка из Казани к массовому убийству склонял в Telegram житель Украины, некий Ярослав Овсюк, сообщает во вторник ФСБ РФ. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T14:32

2021-11-23T14:32

2021-11-23T14:32

происшествия

украина

казань

республика татарстан (татарстан)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Подростка из Казани к массовому убийству склонял в Telegram житель Украины, некий Ярослав Овсюк, сообщает во вторник ФСБ РФ.Ранее спецслужба объявила о задержании в столице Татарстана юноши за подготовку вооруженного нападения на некое образовательное учреждение."Согласно полученным показаниям задержанного, к совершению массового убийства его склонял пользователь мессенджера Telegram - некий Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20211109/kerch-1758180278.html

украина

казань

республика татарстан (татарстан)

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, украина, казань, республика татарстан (татарстан), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия