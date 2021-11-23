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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211123/kazan-1760282384.html
В Казани пассажиров без QR-кодов, задерживающих транспорт, накажут
В Казани пассажиров без QR-кодов, задерживающих транспорт, накажут - РИА Новости, 23.11.2021
В Казани пассажиров без QR-кодов, задерживающих транспорт, накажут
Пассажиры, задерживающие транспорт из-за отсутствия QR-кодов, понесут ответственность, заявило в телеграм-канале казанское предприятие "Метроэлектротранс". РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T09:34
2021-11-23T13:00
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казань
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коронавирус в россии
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КАЗАНЬ, 23 ноя — РИА Новости. Пассажиры, задерживающие транспорт из-за отсутствия QR-кодов, понесут ответственность, заявило в телеграм-канале казанское предприятие "Метроэлектротранс"."МУП "Метроэлектротранс" будет добиваться возмещения простоя транспорта в утренний час пик", — говорится в посте.С 22 ноября в Татарстане действует запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кодов. Он касается пассажиров старше 18 лет и распространяется и на метрополитен. Коды проверяют сами перевозчики.Так, по данным "Метроэлектротранса", накануне в 06:33 утра на остановке "Улица Восстания" один из пассажиров трамвая № 1 отказался предъявить QR-код и не хотел покидать салон. На место вызвали полицейских, те вывели пассажира из трамвая и составили на него административный протокол.Из-за этого движение пришлось задержать на час, на остановке собралось еще десять трамваев. "Метроэлектротранс" оценивает ущерб от задержки в 6,4 тысячи рублей.
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общество, казань, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:34 23.11.2021 (обновлено: 13:00 23.11.2021)
 
В Казани пассажиров без QR-кодов, задерживающих транспорт, накажут

"Метроэлектротранс" в Казани намерен возместить ущерб за простой с пассажиров без QR-кодов

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКондуктор проверяет QR-код у пассажирки на входе в автобус в Казани
Кондуктор проверяет QR-код у пассажирки на входе в автобус в Казани - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 23 ноя — РИА Новости. Пассажиры, задерживающие транспорт из-за отсутствия QR-кодов, понесут ответственность, заявило в телеграм-канале казанское предприятие "Метроэлектротранс".
"МУП "Метроэлектротранс" будет добиваться возмещения простоя транспорта в утренний час пик", — говорится в посте.
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С 22 ноября в Татарстане действует запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кодов. Он касается пассажиров старше 18 лет и распространяется и на метрополитен. Коды проверяют сами перевозчики.
Так, по данным "Метроэлектротранса", накануне в 06:33 утра на остановке "Улица Восстания" один из пассажиров трамвая № 1 отказался предъявить QR-код и не хотел покидать салон. На место вызвали полицейских, те вывели пассажира из трамвая и составили на него административный протокол.
Из-за этого движение пришлось задержать на час, на остановке собралось еще десять трамваев. "Метроэлектротранс" оценивает ущерб от задержки в 6,4 тысячи рублей.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
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В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
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