https://ria.ru/20211123/kazan-1760282384.html

В Казани пассажиров без QR-кодов, задерживающих транспорт, накажут

В Казани пассажиров без QR-кодов, задерживающих транспорт, накажут - РИА Новости, 23.11.2021

В Казани пассажиров без QR-кодов, задерживающих транспорт, накажут

Пассажиры, задерживающие транспорт из-за отсутствия QR-кодов, понесут ответственность, заявило в телеграм-канале казанское предприятие "Метроэлектротранс". РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T09:34

2021-11-23T09:34

2021-11-23T13:00

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КАЗАНЬ, 23 ноя — РИА Новости. Пассажиры, задерживающие транспорт из-за отсутствия QR-кодов, понесут ответственность, заявило в телеграм-канале казанское предприятие "Метроэлектротранс"."МУП "Метроэлектротранс" будет добиваться возмещения простоя транспорта в утренний час пик", — говорится в посте.С 22 ноября в Татарстане действует запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кодов. Он касается пассажиров старше 18 лет и распространяется и на метрополитен. Коды проверяют сами перевозчики.Так, по данным "Метроэлектротранса", накануне в 06:33 утра на остановке "Улица Восстания" один из пассажиров трамвая № 1 отказался предъявить QR-код и не хотел покидать салон. На место вызвали полицейских, те вывели пассажира из трамвая и составили на него административный протокол.Из-за этого движение пришлось задержать на час, на остановке собралось еще десять трамваев. "Метроэлектротранс" оценивает ущерб от задержки в 6,4 тысячи рублей.

https://ria.ru/20211122/qr-kod-1760192130.html

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общество, казань, коронавирус covid-19, коронавирус в россии