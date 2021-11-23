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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211123/karantin-1760390835.html
Село в Ненецком округе закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса
Село в Ненецком округе закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса - РИА Новости, 23.11.2021
Село в Ненецком округе закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса
Власти Ненецкого округа приняли решение закрыть на карантин труднодоступное село Оксино, где проживают менее 350 человек, из-за вспышки коронавирусной инфекции, РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:28
2021-11-23T17:28
распространение коронавируса
происшествия
нарьян-мар
здоровье - общество
ненецкий автономный округ
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МУРМАНСК, 23 ноя – РИА Новости. Власти Ненецкого округа приняли решение закрыть на карантин труднодоступное село Оксино, где проживают менее 350 человек, из-за вспышки коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе администрации округа."На территории села Оксино зафиксирована вспышка распространения новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в населённый пункт было выполнено четыре санитарных рейса, по итогам вылетов пять пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 были госпитализированы в Ненецкую окружную больницу", — сообщила руководитель департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО Елена Левина, слова которой приводят в пресс-службе.На данный момент под наблюдением сельского медицинского работника находятся 12 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19, за прошедшие сутки зарегистрировано четверо вновь заболевших."Ввиду роста заболеваемости и распространения коронавирусной инфекции село закрыто на карантин. Запрещён свободный въезд на территорию села и выезд, за исключением передвижения в целях обеспечения непрерывности деятельности организаций и при условии наличия средств индивидуальной защиты", - отметили в администрации.Как сообщили в профильном ведомстве, въезд и выезд лиц за пределы села может допускаться при наличии отрицательного результата ПЦР-тестирования, сертификата вакцинированного или переболевшего.По данным департамента здравоохранения, в село направлен необходимый запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. Местному медработнику поручено выдавать медицинские маски жителям села из расчёта их смены через каждые четыре часа, а также обеспечить лабораторное обследование всех сельчан с признаками острой респираторной инфекции.Оксино находится в 40 километрах от Нарьян-Мара, дороги в село нет. Регулярные авиарейсы совершаются один раз в неделю из Нарьян-Мара на вертолёте Ми-8 в зимний период.
https://ria.ru/20210325/infektsiya-1602818202.html
https://ria.ru/20210803/lager-1744167090.html
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происшествия, нарьян-мар, здоровье - общество, ненецкий автономный округ, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:28 23.11.2021
 
Село в Ненецком округе закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса

Село Оксино Ненецкого автономного округа закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса

© РИА Новости / Марина ЛысцеваВид Нарьян-Мара. Порт на реке Печора
Вид Нарьян-Мара. Порт на реке Печора - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МУРМАНСК, 23 ноя – РИА Новости. Власти Ненецкого округа приняли решение закрыть на карантин труднодоступное село Оксино, где проживают менее 350 человек, из-за вспышки коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе администрации округа.
"На территории села Оксино зафиксирована вспышка распространения новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в населённый пункт было выполнено четыре санитарных рейса, по итогам вылетов пять пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 были госпитализированы в Ненецкую окружную больницу", — сообщила руководитель департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО Елена Левина, слова которой приводят в пресс-службе.
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На данный момент под наблюдением сельского медицинского работника находятся 12 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19, за прошедшие сутки зарегистрировано четверо вновь заболевших.
"Ввиду роста заболеваемости и распространения коронавирусной инфекции село закрыто на карантин. Запрещён свободный въезд на территорию села и выезд, за исключением передвижения в целях обеспечения непрерывности деятельности организаций и при условии наличия средств индивидуальной защиты", - отметили в администрации.
Как сообщили в профильном ведомстве, въезд и выезд лиц за пределы села может допускаться при наличии отрицательного результата ПЦР-тестирования, сертификата вакцинированного или переболевшего.
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По данным департамента здравоохранения, в село направлен необходимый запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. Местному медработнику поручено выдавать медицинские маски жителям села из расчёта их смены через каждые четыре часа, а также обеспечить лабораторное обследование всех сельчан с признаками острой респираторной инфекции.
Оксино находится в 40 километрах от Нарьян-Мара, дороги в село нет. Регулярные авиарейсы совершаются один раз в неделю из Нарьян-Мара на вертолёте Ми-8 в зимний период.
 
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