https://ria.ru/20211123/kanikuly-1760318115.html

В Кремле ответили на вопрос о продлении новогодних каникул из-за COVID-19

В Кремле ответили на вопрос о продлении новогодних каникул из-за COVID-19 - РИА Новости, 23.11.2021

В Кремле ответили на вопрос о продлении новогодних каникул из-за COVID-19

Пока еще рано говорить о введении дополнительных ограничений или о продлении новогодних каникул из-за очередной волны COVID-19, заявил журналистам... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T12:39

2021-11-23T12:39

2021-11-23T15:13

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Пока еще рано говорить о введении дополнительных ограничений или о продлении новогодних каникул из-за очередной волны COVID-19, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Пресс-секретарь отметил, что сейчас наблюдается некоторое снижение заболеваемости, но не исключил, что возможны новые волны, не только в России, но и во всем мире."Но то, что волны идут одна за другой, — это объективно, и мы видим, что все мы, все государства мира, сталкиваемся с одними и теми же проблемами — это недостаточный уровень вакцинации и ревакцинации", — добавил Песков.Он подчеркнул, что все страны прикладывают "неимоверные усилия" для того, чтобы убедить граждан активнее делать прививки.За минувшие сутки в России впервые с 19 октября выявили менее 34 тысяч новых случаев COVID-19, умерли 1243 человека. В целом за время пандемии заразились коронавирусом 9,4 миллиона человек, 266,5 тысяч из них спасти не удалось. Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211123/yaponiya-1760216717.html

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