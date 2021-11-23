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Контракт на производство автоматов АК-203 в Индии подпишут до конца года
Контракт на производство автоматов АК-203 в Индии подпишут до конца года - РИА Новости, 23.11.2021
Контракт на производство автоматов АК-203 в Индии подпишут до конца года
Контракт на производство автоматов Калашникова АК-203 на совместном предприятии в Индии может быть подписан до конца этого года, сообщили журналистам во вторник РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T11:11
2021-11-23T11:11
технологии
сша
нью-дели
владимир путин
рособоронэкспорт
нарендра моди
россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Контракт на производство автоматов Калашникова АК-203 на совместном предприятии в Индии может быть подписан до конца этого года, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе группы компаний "Калашников"."Российские и индийские специалисты провели большую подготовительную работу. В настоящий момент согласование проекта вышло на завершающую стадию, при достижении ключевых договоренностей он может быть подписан уже до конца 2021 года", - сказали в "Калашникове".Там добавили, что, в случае заключения сделки до конца года, "производство АК-203 для вооруженных сил Индии будет запущено в начале 2022 года".В марте 2019 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди объявили об открытии нового совместного предприятия по производству АК-203 на заводе стрелкового оружия "Корва" на северо-востоке Индии.Российский концерн "Калашников" владеет 42% акций Indo-Russian Rifles Private Limited, еще 7,5% принадлежит "Рособоронэкспорту", контрольный пакет (50,5%) остается за Индией.По данным газеты The Economic Times, для индийской армии завод выпустит более 670 тысяч автоматов Калашникова, еще несколько десятков тысяч Нью-Дели закупает непосредственно в России.Производство автоматов на предприятии будет поэтапно локализовано до 100% с последующим экспортом другим странам. Один АК-203, произведенный в Корве, будет стоить около 70 тысяч рупий, тогда как закупленные в США штурмовые винтовки - почти 90 тысяч за штуку.По планам индийских военных, автомат АК-203 должен заменить индийский автомат INSAS, уступающий "Калашникову" по ряду характеристик: надежности, весу, универсальности и меткости стрельбы.
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сша
нью-дели
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технологии, сша, нью-дели, владимир путин, рособоронэкспорт, нарендра моди, россия
11:11 23.11.2021
 
Контракт на производство автоматов АК-203 в Индии подпишут до конца года

ГК "Калашников": контракт на производство автоматов АК-203 в Индии подпишут до конца года

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд с автоматами АК-202, АК-203 и АК-12 на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Стенд с автоматами АК-202, АК-203 и АК-12 на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Контракт на производство автоматов Калашникова АК-203 на совместном предприятии в Индии может быть подписан до конца этого года, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе группы компаний "Калашников".
"Российские и индийские специалисты провели большую подготовительную работу. В настоящий момент согласование проекта вышло на завершающую стадию, при достижении ключевых договоренностей он может быть подписан уже до конца 2021 года", - сказали в "Калашникове".
Там добавили, что, в случае заключения сделки до конца года, "производство АК-203 для вооруженных сил Индии будет запущено в начале 2022 года".
В марте 2019 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди объявили об открытии нового совместного предприятия по производству АК-203 на заводе стрелкового оружия "Корва" на северо-востоке Индии.
Автомат Калашникова АК-203 - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 03:21
АК-203 станет основным штурмовым оружием индийской армии
Российский концерн "Калашников" владеет 42% акций Indo-Russian Rifles Private Limited, еще 7,5% принадлежит "Рособоронэкспорту", контрольный пакет (50,5%) остается за Индией.
По данным газеты The Economic Times, для индийской армии завод выпустит более 670 тысяч автоматов Калашникова, еще несколько десятков тысяч Нью-Дели закупает непосредственно в России.
Производство автоматов на предприятии будет поэтапно локализовано до 100% с последующим экспортом другим странам. Один АК-203, произведенный в Корве, будет стоить около 70 тысяч рупий, тогда как закупленные в США штурмовые винтовки - почти 90 тысяч за штуку.
По планам индийских военных, автомат АК-203 должен заменить индийский автомат INSAS, уступающий "Калашникову" по ряду характеристик: надежности, весу, универсальности и меткости стрельбы.
 
ТехнологииСШАНью-ДелиВладимир ПутинРособоронэкспортНарендра МодиРоссия
 
 
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