Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211123/ispaniya-1760380816.html
Власти испанской Каталонии вводят ковид-сертификаты
Власти испанской Каталонии вводят ковид-сертификаты - РИА Новости, 23.11.2021
Власти испанской Каталонии вводят ковид-сертификаты
Посетители баров, ресторанов и спортзалов испанской Каталонии должны будут предъявлять сертификаты о прививках от COVID-19 или справки об отсутствии... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T19:47
2021-11-23T19:47
туризм
испания
каталония
новости - туризм
туристы
туризм
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155945/59/1559455976_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_33b66fea7b24ee0dd524b3d5b0982970.jpg
МАДРИД, 23 ноя – РИА Новости. Посетители баров, ресторанов и спортзалов испанской Каталонии должны будут предъявлять сертификаты о прививках от COVID-19 или справки об отсутствии заболевания, такое решение было принято во вторник на заседании исполнительного совета регионального правительства.Сейчас там необходимо показывать ковид-сертификаты или результаты тестов для посещения ночных заведений (пабов, дискотек), а также концертов и фестивалей, празднований в отелях и ресторанах.Власти полагают, что расширение списка заведений, для доступа в которые потребуются документы, "поможет избежать новых эпидемиологических волн". В случае одобрения меры будут введены на 15 дней, а затем продлены, если ситуация не улучшится.В Испании началась шестая волна эпидемии. За последнюю неделю выявлены 37,5 тысячи новых случаев заболевания, при этом в стране вакцинировано 80 процентов жителей.
https://ria.ru/20211119/ispaniya-1759590183.html
испания
каталония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155945/59/1559455976_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_372548540705067f150d8e996eea77fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
испания, каталония, новости - туризм, туристы, туризм, коронавирус covid-19
19:47 23.11.2021
 
Власти испанской Каталонии вводят ковид-сертификаты

Власти испанской Каталонии вводят ковид-сертификаты для баров, ресторанов и спортзалов

© Pixabay / Pixabay / Litoral Costa DoradaКамбрильс, Каталония
Камбрильс, Каталония - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Pixabay / Pixabay / Litoral Costa Dorada
Читать ria.ru в
МАДРИД, 23 ноя – РИА Новости. Посетители баров, ресторанов и спортзалов испанской Каталонии должны будут предъявлять сертификаты о прививках от COVID-19 или справки об отсутствии заболевания, такое решение было принято во вторник на заседании исполнительного совета регионального правительства.
Сейчас там необходимо показывать ковид-сертификаты или результаты тестов для посещения ночных заведений (пабов, дискотек), а также концертов и фестивалей, празднований в отелях и ресторанах.
Власти полагают, что расширение списка заведений, для доступа в которые потребуются документы, "поможет избежать новых эпидемиологических волн". В случае одобрения меры будут введены на 15 дней, а затем продлены, если ситуация не улучшится.
В Испании началась шестая волна эпидемии. За последнюю неделю выявлены 37,5 тысячи новых случаев заболевания, при этом в стране вакцинировано 80 процентов жителей.
Бармен проверяет QR-код у посетительницы бара - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 06:34Туризм
Испания собирается ввести "вакцинные паспорта" для посещения баров и клубов
 
ТуризмИспанияКаталонияНовости - ТуризмтуристыТуризмКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира
03:15Автоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"
03:11Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИ
03:06В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины
03:00Юрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имущество
02:51Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны
02:36В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*
02:35Любимый продукт диетологов оказался с подвохом
02:15Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам
02:15Врач рассказал, сколько воды пить в зимний период
02:07Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США
01:40Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок
01:39На Украине пообещали России "адские" санкции
01:15Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне
00:24Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина
00:20В ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада Украине
00:17В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом
23:59В Минэнерго США надеются на снижение цен на нефть
23:58В "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора
23:50Белый дом не исключил высвобождение дополнительных запасов нефти из резерва
Лента новостейМолния
Рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мираАвтоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИВ Крыму исключили возобновление подачи воды с УкраиныЮрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имуществоАмериканцев поразила фотография советского солдата до и после войныВ Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*Любимый продукт диетологов оказался с подвохомЭкономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерамВрач рассказал, сколько воды пить в зимний периодПротивники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции СШАПодозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срокНа Украине пообещали России "адские" санкцииСпециалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфонеБелый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и ПутинаВ ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада УкраинеВ ДНР заявили о деградации переговоров с КиевомВ Минэнерго США надеются на снижение цен на нефтьВ "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректораБелый дом не исключил высвобождение дополнительных запасов нефти из резерва