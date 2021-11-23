https://ria.ru/20211123/ispaniya-1760380816.html

Власти испанской Каталонии вводят ковид-сертификаты

Власти испанской Каталонии вводят ковид-сертификаты - РИА Новости, 23.11.2021

Власти испанской Каталонии вводят ковид-сертификаты

Посетители баров, ресторанов и спортзалов испанской Каталонии должны будут предъявлять сертификаты о прививках от COVID-19 или справки об отсутствии... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T19:47

2021-11-23T19:47

2021-11-23T19:47

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МАДРИД, 23 ноя – РИА Новости. Посетители баров, ресторанов и спортзалов испанской Каталонии должны будут предъявлять сертификаты о прививках от COVID-19 или справки об отсутствии заболевания, такое решение было принято во вторник на заседании исполнительного совета регионального правительства.Сейчас там необходимо показывать ковид-сертификаты или результаты тестов для посещения ночных заведений (пабов, дискотек), а также концертов и фестивалей, празднований в отелях и ресторанах.Власти полагают, что расширение списка заведений, для доступа в которые потребуются документы, "поможет избежать новых эпидемиологических волн". В случае одобрения меры будут введены на 15 дней, а затем продлены, если ситуация не улучшится.В Испании началась шестая волна эпидемии. За последнюю неделю выявлены 37,5 тысячи новых случаев заболевания, при этом в стране вакцинировано 80 процентов жителей.

https://ria.ru/20211119/ispaniya-1759590183.html

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испания, каталония, новости - туризм, туристы, туризм, коронавирус covid-19