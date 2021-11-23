https://ria.ru/20211123/ispaniya-1760380816.html
Власти испанской Каталонии вводят ковид-сертификаты
Власти испанской Каталонии вводят ковид-сертификаты - РИА Новости, 23.11.2021
Власти испанской Каталонии вводят ковид-сертификаты
Посетители баров, ресторанов и спортзалов испанской Каталонии должны будут предъявлять сертификаты о прививках от COVID-19 или справки об отсутствии... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T19:47
2021-11-23T19:47
2021-11-23T19:47
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МАДРИД, 23 ноя – РИА Новости. Посетители баров, ресторанов и спортзалов испанской Каталонии должны будут предъявлять сертификаты о прививках от COVID-19 или справки об отсутствии заболевания, такое решение было принято во вторник на заседании исполнительного совета регионального правительства.Сейчас там необходимо показывать ковид-сертификаты или результаты тестов для посещения ночных заведений (пабов, дискотек), а также концертов и фестивалей, празднований в отелях и ресторанах.Власти полагают, что расширение списка заведений, для доступа в которые потребуются документы, "поможет избежать новых эпидемиологических волн". В случае одобрения меры будут введены на 15 дней, а затем продлены, если ситуация не улучшится.В Испании началась шестая волна эпидемии. За последнюю неделю выявлены 37,5 тысячи новых случаев заболевания, при этом в стране вакцинировано 80 процентов жителей.
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испания, каталония, новости - туризм, туристы, туризм, коронавирус covid-19
Власти испанской Каталонии вводят ковид-сертификаты
Власти испанской Каталонии вводят ковид-сертификаты для баров, ресторанов и спортзалов
МАДРИД, 23 ноя – РИА Новости. Посетители баров, ресторанов и спортзалов испанской Каталонии должны будут предъявлять сертификаты о прививках от COVID-19 или справки об отсутствии заболевания, такое решение было принято во вторник на заседании исполнительного совета регионального правительства.
Сейчас там необходимо показывать ковид-сертификаты или результаты тестов для посещения ночных заведений (пабов, дискотек), а также концертов и фестивалей, празднований в отелях и ресторанах.
Власти полагают, что расширение списка заведений, для доступа в которые потребуются документы, "поможет избежать новых эпидемиологических волн". В случае одобрения меры будут введены на 15 дней, а затем продлены, если ситуация не улучшится.
В Испании началась шестая волна эпидемии. За последнюю неделю выявлены 37,5 тысячи новых случаев заболевания, при этом в стране вакцинировано 80 процентов жителей.