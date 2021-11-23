https://ria.ru/20211123/island-1760293329.html
Из США на Украину прибыли два патрульных катера типа Island
Из США на Украину прибыли два патрульных катера типа Island - РИА Новости, 23.11.2021
Из США на Украину прибыли два патрульных катера типа Island
Соединенные Штаты поставили Украине два патрульных катера береговой охраны типа Island, сообщила пресс-служба украинских ВМС. Американское посольство в Киеве... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T10:54
2021-11-23T10:54
2021-11-23T11:27
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КИЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты поставили Украине два патрульных катера береговой охраны типа Island, сообщила пресс-служба украинских ВМС. Американское посольство в Киеве анонсировало это событие 8 ноября. "Сегодня, 23 ноября, на борту судна Ocean Grand из города Балтимор, штат Мэриленд, США на Украину прибыли два катера типа Island, получившие названия "Фастов" и "Сумы", — говорится в релизе. После прохождения таможенного контроля в Одессе, разгрузки и подготовки к эксплуатации на бортах поднимут военно-морские флаги Украины и они "начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности" в акваториях Черного и Азовского морей, добавляется в публикации.Суда предназначены для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах. Вашингтон уже передавал два таких катера украинским ВМС в сентябре 2018 года. Как сообщал телеканал CNN со ссылкой на чиновника в Министерстве обороны США, это происходит в рамках программы продажи другим государствам неиспользуемой военной техники и имущества (Excess Defense Articles program). Помимо Украины, Вашингтон поставил устаревшие Island Грузии, Пакистану и Коста-Рике.
https://ria.ru/20211123/sovetniki-1760264649.html
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в мире, украина, сша, балтимор, одесса, министерство обороны сша, военно-морские силы украины
10:54 23.11.2021 (обновлено: 11:27 23.11.2021)
Из США на Украину прибыли два патрульных катера типа Island
Два патрульных катера типа Island "Фастов" и "Сумы" прибыли из США на Украину