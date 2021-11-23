https://ria.ru/20211123/island-1760293329.html

Из США на Украину прибыли два патрульных катера типа Island

Из США на Украину прибыли два патрульных катера типа Island - РИА Новости, 23.11.2021

Из США на Украину прибыли два патрульных катера типа Island

Соединенные Штаты поставили Украине два патрульных катера береговой охраны типа Island, сообщила пресс-служба украинских ВМС. Американское посольство в Киеве... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T10:54

2021-11-23T10:54

2021-11-23T11:27

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КИЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты поставили Украине два патрульных катера береговой охраны типа Island, сообщила пресс-служба украинских ВМС. Американское посольство в Киеве анонсировало это событие 8 ноября. "Сегодня, 23 ноября, на борту судна Ocean Grand из города Балтимор, штат Мэриленд, США на Украину прибыли два катера типа Island, получившие названия "Фастов" и "Сумы", — говорится в релизе. После прохождения таможенного контроля в Одессе, разгрузки и подготовки к эксплуатации на бортах поднимут военно-морские флаги Украины и они "начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности" в акваториях Черного и Азовского морей, добавляется в публикации.Суда предназначены для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах. Вашингтон уже передавал два таких катера украинским ВМС в сентябре 2018 года. Как сообщал телеканал CNN со ссылкой на чиновника в Министерстве обороны США, это происходит в рамках программы продажи другим государствам неиспользуемой военной техники и имущества (Excess Defense Articles program). Помимо Украины, Вашингтон поставил устаревшие Island Грузии, Пакистану и Коста-Рике.

https://ria.ru/20211123/sovetniki-1760264649.html

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в мире, украина, сша, балтимор, одесса, министерство обороны сша, военно-морские силы украины