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Из США на Украину прибыли два патрульных катера типа Island
Из США на Украину прибыли два патрульных катера типа Island - РИА Новости, 23.11.2021
Из США на Украину прибыли два патрульных катера типа Island
Соединенные Штаты поставили Украине два патрульных катера береговой охраны типа Island, сообщила пресс-служба украинских ВМС. Американское посольство в Киеве... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T10:54
2021-11-23T11:27
в мире
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сша
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одесса
министерство обороны сша
военно-морские силы украины
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КИЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты поставили Украине два патрульных катера береговой охраны типа Island, сообщила пресс-служба украинских ВМС. Американское посольство в Киеве анонсировало это событие 8 ноября. "Сегодня, 23 ноября, на борту судна Ocean Grand из города Балтимор, штат Мэриленд, США на Украину прибыли два катера типа Island, получившие названия "Фастов" и "Сумы", — говорится в релизе. После прохождения таможенного контроля в Одессе, разгрузки и подготовки к эксплуатации на бортах поднимут военно-морские флаги Украины и они "начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности" в акваториях Черного и Азовского морей, добавляется в публикации.Суда предназначены для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах. Вашингтон уже передавал два таких катера украинским ВМС в сентябре 2018 года. Как сообщал телеканал CNN со ссылкой на чиновника в Министерстве обороны США, это происходит в рамках программы продажи другим государствам неиспользуемой военной техники и имущества (Excess Defense Articles program). Помимо Украины, Вашингтон поставил устаревшие Island Грузии, Пакистану и Коста-Рике.
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украина
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в мире, украина, сша, балтимор, одесса, министерство обороны сша, военно-морские силы украины
10:54 23.11.2021 (обновлено: 11:27 23.11.2021)
 
Из США на Украину прибыли два патрульных катера типа Island

Два патрульных катера типа Island "Фастов" и "Сумы" прибыли из США на Украину

© Фото : ВМС ВС УкраиныДва патрульных катера типа Island "Фастов" и "Сумы" на борту корабля Ocean Grand
Два патрульных катера типа Island Фастов и Сумы на борту корабля Ocean Grand - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Фото : ВМС ВС Украины
Читать ria.ru в
КИЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты поставили Украине два патрульных катера береговой охраны типа Island, сообщила пресс-служба украинских ВМС. Американское посольство в Киеве анонсировало это событие 8 ноября.
"Сегодня, 23 ноября, на борту судна Ocean Grand из города Балтимор, штат Мэриленд, США на Украину прибыли два катера типа Island, получившие названия "Фастов" и "Сумы", — говорится в релизе.
После прохождения таможенного контроля в Одессе, разгрузки и подготовки к эксплуатации на бортах поднимут военно-морские флаги Украины и они "начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности" в акваториях Черного и Азовского морей, добавляется в публикации.
Суда предназначены для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах. Вашингтон уже передавал два таких катера украинским ВМС в сентябре 2018 года. Как сообщал телеканал CNN со ссылкой на чиновника в Министерстве обороны США, это происходит в рамках программы продажи другим государствам неиспользуемой военной техники и имущества (Excess Defense Articles program).
Помимо Украины, Вашингтон поставил устаревшие Island Грузии, Пакистану и Коста-Рике.
Прибытие партии военной помощи США в Киев - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
00:36
CNN: США хотят отправить на Украину военных советников и "Стингеры"
 
В миреУкраинаСШАБалтиморОдессаМинистерство обороны СШАВоенно-морские силы Украины
 
 
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