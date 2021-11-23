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Эрнст ответил на вопрос о публикации в Сети контента для взрослых
Эрнст ответил на вопрос о публикации в Сети контента для взрослых - РИА Новости, 23.11.2021
Эрнст ответил на вопрос о публикации в Сети контента для взрослых
Гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что интернет - это такая зона, где законодательство часто невозможно применить. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T15:33
2021-11-23T15:34
общество
интернет
соцсети
константин эрнст
россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что интернет - это такая зона, где законодательство часто невозможно применить."Есть такой термин "легисломания", которая предполагает, вводит в заблуждение по поводу того, что введение закона может изменить ситуацию. Многие законы в интернете уже приняты, но они только не реализуются", - сказал Эрнст на XXV Международном конгрессе НАТ в ответ на вопрос о том, является ли он сторонником того, чтобы контент 18+ появлялся в интернете.По его словам, интернет - это зона такая, где прямое законодательство часто невозможно применить.
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общество, интернет, соцсети, константин эрнст, россия
15:33 23.11.2021 (обновлено: 15:34 23.11.2021)
 
Эрнст ответил на вопрос о публикации в Сети контента для взрослых

Эрнст: в Сети часто невозможно применить законодательство по регулированию контента 18+

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГенеральный директор Первого канала Константин Эрнст
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что интернет - это такая зона, где законодательство часто невозможно применить.
"Есть такой термин "легисломания", которая предполагает, вводит в заблуждение по поводу того, что введение закона может изменить ситуацию. Многие законы в интернете уже приняты, но они только не реализуются", - сказал Эрнст на XXV Международном конгрессе НАТ в ответ на вопрос о том, является ли он сторонником того, чтобы контент 18+ появлялся в интернете.
По его словам, интернет - это зона такая, где прямое законодательство часто невозможно применить.
"Наивное представление о том, что я приму закон и все изменится. В интернете - это, честно, не работает и долго работать не будет", - добавил Эрнст.
Мальчик со смартфоном - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 08:00
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ОбществоИнтернетСоцсетиКонстантин ЭрнстРоссия
 
 
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