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Госдеп заявил о готовности "без колебаний" противостоять России по Украине
Госдеп заявил о готовности "без колебаний" противостоять России по Украине - РИА Новости, 24.11.2021
Госдеп заявил о готовности "без колебаний" противостоять России по Украине
Военная деятельность России вблизи границ с Украиной беспокоит США, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-23T22:24
2021-11-23T22:24
2021-11-24T00:27
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дмитрий песков
нато
нед прайс
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ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости. Военная деятельность России вблизи границ с Украиной беспокоит США, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.По словам Прайса, Вашингтон ведет постоянный диалог с Киевом насчет его "оборонных потребностей", но сейчас Госдеп не может анонсировать каких-либо событий в этой области.Кроме того, США в ближайшие дни проведут консультации с союзниками, в том числе, вероятно, с НАТО, по России и Украине, "чтобы ясно дать понять нашу обеспокоенность и сравнить позиции", добавил представитель Госдепа.Киев и западные страны в последнее время заявляют о своей озабоченности усилением "агрессивных действий" России у украинских границ. Москва не раз это отрицала, заявляя, что никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать.Кроме того, подобные заявления на Западе используются как предлог для размещения военной техники НАТО вблизи российских рубежей.Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия передвигает вооруженные силы в пределах своей территории, это никому не угрожает и не должно никого волновать.В свою очередь, в МИД отмечали, что заявления о "российской агрессии" и призывы помочь Киеву защититься, — это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20211114/voennye-1759016904.html
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в мире, украина, сша, россия, киев, дмитрий песков, нато, нед прайс
22:24 23.11.2021 (обновлено: 00:27 24.11.2021)
Госдеп заявил о готовности "без колебаний" противостоять России по Украине
Представитель Госдепа Прайс: США готовы ответить на вредную деятельность России по Украине