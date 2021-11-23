https://ria.ru/20211123/instrumenty-1760437195.html

Госдеп заявил о готовности "без колебаний" противостоять России по Украине

Госдеп заявил о готовности "без колебаний" противостоять России по Украине - РИА Новости, 24.11.2021

Госдеп заявил о готовности "без колебаний" противостоять России по Украине

Военная деятельность России вблизи границ с Украиной беспокоит США, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-23T22:24

2021-11-23T22:24

2021-11-24T00:27

в мире

украина

сша

россия

киев

дмитрий песков

нато

нед прайс

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ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости. Военная деятельность России вблизи границ с Украиной беспокоит США, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.По словам Прайса, Вашингтон ведет постоянный диалог с Киевом насчет его "оборонных потребностей", но сейчас Госдеп не может анонсировать каких-либо событий в этой области.Кроме того, США в ближайшие дни проведут консультации с союзниками, в том числе, вероятно, с НАТО, по России и Украине, "чтобы ясно дать понять нашу обеспокоенность и сравнить позиции", добавил представитель Госдепа.Киев и западные страны в последнее время заявляют о своей озабоченности усилением "агрессивных действий" России у украинских границ. Москва не раз это отрицала, заявляя, что никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать.Кроме того, подобные заявления на Западе используются как предлог для размещения военной техники НАТО вблизи российских рубежей.Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия передвигает вооруженные силы в пределах своей территории, это никому не угрожает и не должно никого волновать.В свою очередь, в МИД отмечали, что заявления о "российской агрессии" и призывы помочь Киеву защититься, — это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20211114/voennye-1759016904.html

https://ria.ru/20211123/rossiya-1760311432.html

украина

сша

россия

киев

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в мире, украина, сша, россия, киев, дмитрий песков, нато, нед прайс