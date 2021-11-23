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Парламент Индии рассмотрит проект о создании национальной криптовалюты
Парламент Индии рассмотрит проект о создании национальной криптовалюты - РИА Новости, 23.11.2021
Парламент Индии рассмотрит проект о создании национальной криптовалюты
Парламент Индии в ходе открывающейся 29 ноября зимней сессии рассмотрит законопроект о создании национальной криптовалюты и запрете всех частных криптовалют в... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T18:38
2021-11-23T18:38
в мире
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 ноя – РИА Новости. Парламент Индии в ходе открывающейся 29 ноября зимней сессии рассмотрит законопроект о создании национальной криптовалюты и запрете всех частных криптовалют в стране."Создать благоприятную основу для создания официальной цифровой валюты, которая будет выпущена Резервным банком Индии. Законопроект также направлен на запрещение всех частных криптовалют в Индии, однако он допускает определенные исключения для продвижения базовой технологии криптовалюты и ее использования", - говорится в повестке заседания нижней палаты парламента.Также на рассмотрение нижней палаты будет вынесено еще 25 законопроектов, в том числе новый закон об эмиграции и вызвавшие массовые протесты законы о сельском хозяйстве.Нерегулируемые криптовалютные биржи и их торговля стали более серьезной проблемой для правительства Индии, особенно после того, как верховный суд в марте 2020 года отменил введенный в 2018 году запрет центробанка Индии на торговлю цифровыми валютами. Ранее власти страны выразили обеспокоенность по поводу использования биткоинов в незаконной деятельности, включая отмывание денег, из-за отсутствия правил регулирования криптовалюты.
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в мире, индия
18:38 23.11.2021
 
Парламент Индии рассмотрит проект о создании национальной криптовалюты

Парламент Индии рассмотрит законопроект о создании национальной криптовалюты

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОткрытие центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт в Ленинградской области
Открытие центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 ноя – РИА Новости. Парламент Индии в ходе открывающейся 29 ноября зимней сессии рассмотрит законопроект о создании национальной криптовалюты и запрете всех частных криптовалют в стране.
"Создать благоприятную основу для создания официальной цифровой валюты, которая будет выпущена Резервным банком Индии. Законопроект также направлен на запрещение всех частных криптовалют в Индии, однако он допускает определенные исключения для продвижения базовой технологии криптовалюты и ее использования", - говорится в повестке заседания нижней палаты парламента.
Также на рассмотрение нижней палаты будет вынесено еще 25 законопроектов, в том числе новый закон об эмиграции и вызвавшие массовые протесты законы о сельском хозяйстве.
Нерегулируемые криптовалютные биржи и их торговля стали более серьезной проблемой для правительства Индии, особенно после того, как верховный суд в марте 2020 года отменил введенный в 2018 году запрет центробанка Индии на торговлю цифровыми валютами. Ранее власти страны выразили обеспокоенность по поводу использования биткоинов в незаконной деятельности, включая отмывание денег, из-за отсутствия правил регулирования криптовалюты.
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