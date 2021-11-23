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Индия второй день подряд сообщила о наименьшем числе заболевших COVID-19
Индия второй день подряд сообщила о наименьшем числе заболевших COVID-19 - РИА Новости, 23.11.2021
Индия второй день подряд сообщила о наименьшем числе заболевших COVID-19
Менее 7,6 тысячи случаев заболевания коронавирусом выявлено в Индии за минувшие сутки, это наименьший прирост заразившихся с конца мая прошлого года, сообщил... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T08:52
2021-11-23T08:52
2021-11-23T08:52
распространение коронавируса
в мире
индия
коронавирус covid-19
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 ноя - РИА Новости. Менее 7,6 тысячи случаев заболевания коронавирусом выявлено в Индии за минувшие сутки, это наименьший прирост заразившихся с конца мая прошлого года, сообщил индийский минздрав."7579 новых случаев за последние 24 часа, наименьшие показатели за 543 дня", - говорится в сообщении ведомства.Накануне минздрав сообщил о 8,48 тысячах новых случаев заболевания за сутки.Минздрав также сообщил, что общее число получающих лечение от коронавируса в стране сократилось до 113 584 человек, что является самым низким показателем за 536 дней. При этом отмечается, что от коронавируса и связанных с ним болезней в Индии за минувшие сутки скончались 249 человек, выздоровели более 12,5 тысячи.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 34,5 миллиона, выздоровели более 33,9 миллиона, умерли более 466 тысяч.При этом Индия является второй страной в мире, сообщившей, что сделала более 1 миллиарда прививок от коронавируса. По последним данным минздрава, всего в Индии вакцину от COVID вводили 1,17 миллиарда раз: хотя бы одну дозу получили более 768 миллионов человек, две – 407 миллионов человек.
https://ria.ru/20211110/indiya-1758370602.html
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в мире, индия, коронавирус covid-19
Индия второй день подряд сообщила о наименьшем числе заболевших COVID-19
Минздрав Индии: в стране выявлено наименьшее число случаев COVID-19 за полтора года
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 ноя - РИА Новости.
Менее 7,6 тысячи случаев заболевания коронавирусом выявлено в Индии
за минувшие сутки, это наименьший прирост заразившихся с конца мая прошлого года, сообщил индийский минздрав.
"7579 новых случаев за последние 24 часа, наименьшие показатели за 543 дня", - говорится в сообщении ведомства.
Накануне минздрав сообщил о 8,48 тысячах новых случаев заболевания за сутки.
Минздрав также сообщил, что общее число получающих лечение от коронавируса в стране сократилось до 113 584 человек, что является самым низким показателем за 536 дней. При этом отмечается, что от коронавируса и связанных с ним болезней в Индии за минувшие сутки скончались 249 человек, выздоровели более 12,5 тысячи.
Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 34,5 миллиона, выздоровели более 33,9 миллиона, умерли более 466 тысяч.
При этом Индия является второй страной в мире, сообщившей, что сделала более 1 миллиарда прививок от коронавируса. По последним данным минздрава, всего в Индии вакцину от COVID вводили 1,17 миллиарда раз: хотя бы одну дозу получили более 768 миллионов человек, две – 407 миллионов человек.