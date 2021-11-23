https://ria.ru/20211123/indiya-1760278673.html

Индия второй день подряд сообщила о наименьшем числе заболевших COVID-19

Индия второй день подряд сообщила о наименьшем числе заболевших COVID-19 - РИА Новости, 23.11.2021

Индия второй день подряд сообщила о наименьшем числе заболевших COVID-19

Менее 7,6 тысячи случаев заболевания коронавирусом выявлено в Индии за минувшие сутки, это наименьший прирост заразившихся с конца мая прошлого года, сообщил... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T08:52

2021-11-23T08:52

2021-11-23T08:52

распространение коронавируса

в мире

индия

коронавирус covid-19

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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 ноя - РИА Новости. Менее 7,6 тысячи случаев заболевания коронавирусом выявлено в Индии за минувшие сутки, это наименьший прирост заразившихся с конца мая прошлого года, сообщил индийский минздрав."7579 новых случаев за последние 24 часа, наименьшие показатели за 543 дня", - говорится в сообщении ведомства.Накануне минздрав сообщил о 8,48 тысячах новых случаев заболевания за сутки.Минздрав также сообщил, что общее число получающих лечение от коронавируса в стране сократилось до 113 584 человек, что является самым низким показателем за 536 дней. При этом отмечается, что от коронавируса и связанных с ним болезней в Индии за минувшие сутки скончались 249 человек, выздоровели более 12,5 тысячи.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 34,5 миллиона, выздоровели более 33,9 миллиона, умерли более 466 тысяч.При этом Индия является второй страной в мире, сообщившей, что сделала более 1 миллиарда прививок от коронавируса. По последним данным минздрава, всего в Индии вакцину от COVID вводили 1,17 миллиарда раз: хотя бы одну дозу получили более 768 миллионов человек, две – 407 миллионов человек.

https://ria.ru/20211110/indiya-1758370602.html

индия

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в мире, индия, коронавирус covid-19