https://ria.ru/20211123/ikra-1760212855.html

Россияне могут остаться без любимого новогоднего продукта

Россияне могут остаться без любимого новогоднего продукта - РИА Новости, 23.11.2021

Россияне могут остаться без любимого новогоднего продукта

Больше пяти тысяч рублей за килограмм — столько в среднем стоила красная икра в октябре. Это абсолютный рекорд, отмечает Росстат. Цены взлетели, несмотря на... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T08:00

2021-11-23T08:00

2021-11-23T08:09

экономика

москва

дальний восток

цены

красная икра

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Больше пяти тысяч рублей за килограмм — столько в среднем стоила красная икра в октябре. Это абсолютный рекорд, отмечает Росстат. Цены взлетели, несмотря на хорошую путину на Дальнем Востоке и рекордный улов на Камчатке. Почему дорожает деликатес и сколько за него придется выложить к Новому году — выяснило РИА Новости.Рекордный улов росту цен не помехаЗа двадцать лет стоимость лососевой икры увеличилась почти в семь с половиной раз. Аппетит продавцов особенно разыгрывается перед новогодними праздниками.В ноябре 2020-го в среднем за килограмм просили порядка четырех тысяч рублей. Раскошеливаться пришлось из-за дефицита: путина на Дальнем Востоке не задалась. По информации Росрыболовства, выловили менее 300 тысяч тонн — минимум за пять лет.В этом году с дальневосточной путиной все в порядке — 538 тысяч тонн. "То есть предложение будет значительным. И понятно, что так или иначе цена на красную рыбу и на икру снизится", — уверял в сентябре руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.Оптимизм внушал и рекордный улов на Камчатке — более 533 тысяч тонн. За девять месяцев по сравнению с тем же периодом 2020-го производство красной икры удвоилось — до 20,7 тысячи тонн. По прогнозу Всероссийской ассоциации промышленников, к концу года добавится еще около десяти. Половина пойдет на внутренний рынок. Плюс аквакультура.В общем, товара достаточно. Причем рыбаки не повышают отпускные цены. Наоборот — снижают. На Дальнем Востоке горбуша стоит на 38 процентов меньше, чем год назад: 140 рублей за килограмм. Икра — 2,8 тысячи (минус 15 процентов).Но на полках магазинов картина прямо противоположная. В европейской части страны килограмм охлажденной и мороженой рыбы — 845,3 рубля, на 15 процентов больше, чем в 2020-м.Предновогодний бум, конечно, сказывается. Но надо учитывать и то, что на Дальнем Востоке рыбный бизнес в руках десяти-пятнадцати компаний. И если они решат, что ценам пора взлететь, так и будет. Слухи о дефиците распространяются моментально. И покупатели сами создают ажиотаж.В сентябре икра стоила чуть больше трех тысяч рублей. Теперь — пять."Общая потребительская инфляция последних месяцев психологически заставляет людей принимать как должное любое подорожание и ожидать худшего. Этим пользуются поставщики, перекупщики", — поясняет Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Дорогое удовольствиеПо данным Росстата, в октябре годовая инфляция достигла 8,13 процента — максимум с февраля 2016-го. Причем средний чек рос быстрее. На повседневные товары — плюс 12 процентов относительно того же месяца 2020-го, отмечают в холдинге "Ромир".Доставка рыбной продукции с берегов Тихого океана в европейскую часть страны подорожала вдвое — 25-27 рублей за килограмм. Росрыболовство предлагает правительству субсидировать транспортировку. С учетом того, что с Дальнего Востока поступает до 80 процентов красной икры, это могло бы помочь.Однако красная икра — не селедка, доля логистики в стоимости деликатеса небольшая. Прежде всего надо воздействовать на крупных трейдеров в Москве, устанавливающих высокие цены."На рынке красной икры декабрьские продажи — главное событие. Этот месяц кормит весь год. Заработать хочется побольше, а понять предел, за которым неизбежно падение спроса, можно только "на ощупь", — говорит Сергей Черников, доцент экономического факультета РУДН.К тому же красная икра — не продукт первой необходимости. И даже если цены на рынке упадут вдвое, потребление существенно не изменится. Любые колебания не сделают погоды, чем, естественно, пользуются продавцы.Больше всего покупали в 2018-м — из-за рекордного улова. Но стоило продукту подорожать, и россияне начали проходить мимо полок с икрой. За год продажи упали на двадцать процентов.Компании внимательно следят за ситуацией. Не исключено, что они скорректируют ценники."Икра может немного подешеветь перед Новым годом, если выяснится, что потребителя не удалось обмануть грозными новостями и показателями инфляции", — полагает Сергей Черников.Однако, как показывает практика, ажиотаж трудно остановить. Если уж вы решили запасаться впрок, выбирайте продукт, замороженный на месте добычи. Сделать это самостоятельно в холодильнике так же качественно не получится.А брать икру с рук и вовсе не стоит. Чаще всего это товар браконьеров, с вредными консервантами, запрещенными Роспотребнадзором. Рисковать здоровьем ни к чему, тем более на Новый год.

https://ria.ru/20211122/sberezheniya-1759862596.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, москва, дальний восток, цены, красная икра