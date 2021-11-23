https://ria.ru/20211123/gripp-1760291909.html

В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 23.11.2021

В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась за последнюю неделю, число регионов с превышением эпидпорогов несколько уменьшилось, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T10:46

2021-11-23T10:46

2021-11-23T10:46

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась за последнюю неделю, число регионов с превышением эпидпорогов несколько уменьшилось, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."На 46-й неделе 2021 года (15.11.2021-21.11.2021) в целом на территории Российской Федерации заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась по сравнению с предыдущей неделей, число субъектов с превышением эпидемических порогов по совокупному населению незначительно уменьшилось", - говорится в сообщении.Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 49 субъектах страны, причем превышение заболеваемости отмечается преимущественно среди взрослого населения, уточнили в пресс-службе."Заболеваемость гриппом и ОРВИ обусловлена в основном циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии, при этом отмечается увеличение доли вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов", - отметили в ведомстве.В России продолжается прививочная кампания против гриппа. По последним данным, привиты более 49 миллионов человек, что составляет 34,2% от численности населения страны, подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20211122/gripp-1760241525.html

https://ria.ru/20211117/gripp-1759520175.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия