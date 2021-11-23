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В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 23.11.2021
В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась за последнюю неделю, число регионов с превышением эпидпорогов несколько уменьшилось, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T10:46
2021-11-23T10:46
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась за последнюю неделю, число регионов с превышением эпидпорогов несколько уменьшилось, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."На 46-й неделе 2021 года (15.11.2021-21.11.2021) в целом на территории Российской Федерации заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась по сравнению с предыдущей неделей, число субъектов с превышением эпидемических порогов по совокупному населению незначительно уменьшилось", - говорится в сообщении.Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 49 субъектах страны, причем превышение заболеваемости отмечается преимущественно среди взрослого населения, уточнили в пресс-службе."Заболеваемость гриппом и ОРВИ обусловлена в основном циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии, при этом отмечается увеличение доли вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов", - отметили в ведомстве.В России продолжается прививочная кампания против гриппа. По последним данным, привиты более 49 миллионов человек, что составляет 34,2% от численности населения страны, подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20211122/gripp-1760241525.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия
10:46 23.11.2021
 
В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

В России за последнюю неделю снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРтутный градусник для измерения температуры
Ртутный градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась за последнюю неделю, число регионов с превышением эпидпорогов несколько уменьшилось, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"На 46-й неделе 2021 года (15.11.2021-21.11.2021) в целом на территории Российской Федерации заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась по сравнению с предыдущей неделей, число субъектов с превышением эпидемических порогов по совокупному населению незначительно уменьшилось", - говорится в сообщении.
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Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 49 субъектах страны, причем превышение заболеваемости отмечается преимущественно среди взрослого населения, уточнили в пресс-службе.
"Заболеваемость гриппом и ОРВИ обусловлена в основном циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии, при этом отмечается увеличение доли вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов", - отметили в ведомстве.
В России продолжается прививочная кампания против гриппа. По последним данным, привиты более 49 миллионов человек, что составляет 34,2% от численности населения страны, подчеркнули в пресс-службе.
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