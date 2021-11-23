https://ria.ru/20211123/granitsa-1760435347.html

Зампостпреда России уличил Эстонию в искажении причин миграционного кризиса

Зампостпреда России уличил Эстонию в искажении причин миграционного кризиса - РИА Новости, 23.11.2021

Зампостпреда России уличил Эстонию в искажении причин миграционного кризиса

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский уличил постпреда Эстонии при ООН в "маниакальной настойчивости", с которой Таллин пытается исказить причины... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T22:01

2021-11-23T22:01

2021-11-23T22:01

в мире

оон

евросоюз

совет безопасности оон

александр лукашенко

дмитрий полянский

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ООН, 23 ноя – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский уличил постпреда Эстонии при ООН в "маниакальной настойчивости", с которой Таллин пытается исказить причины миграционного кризиса на белорусско-польской границе.Во вторник в СБ ООН проходило заседание СБ ООН по ситуации в Ираке. Но постпред Эстонии решил упомянуть о проблеме прибытия мигрантов из Белоруссии в ЕС. Он заявил, что Эстония в этой истории строго осуждает использование уязвимых категорий лиц ради продвижения политических целей."Не могу не высказать удивление той маниакальной настойчивости, с которой наши эстонские коллеги пытаются превратно представить происходящее на белорусско-польской и белорусско-литовской границе под любым предлогом, в ходе практически любого заседания Совета безопасности", - сказал Полянский."Видим в этом исключительно стремление исказить причины миграционного кризиса, обострившегося на различных участках внешней границы ЕС в последнее время, увести в тень ответственность западных государств в разрушении государственности ряда стран Ближнего и Среднего Востока", - подчеркнул он.По его словам, проблемы в Ираке, "которые не решаются уже многие годы, - наглядный пример этой практики, вынудившей сотни тысяч людей искать лучшей жизни в Европе"."Кстати сказать, наши эстонские друзья, будучи частью международной коалиции в то время, также несут за это непосредственную ответственность", - отметил первый зампостпреда.Он напомнил, что любой из беженцев, прибывших в Белоруссию, может в любой момент покинуть эту страну. "Так недавно сделали более 400 человек, вылетевших в Ирак благодаря содействию белорусских властей", - добавил он."Поэтому если что-то и вызывает осуждение и отторжение сегодня, так это двуличная и бесчеловечная линия Европейского союза, который, вопреки декларируемым ценностям, пытается не замечать жестокое обращение с мигрантами польских и литовских пограничников, нарушающих таким образом любые мыслимые международные конвенции, да и просто нормы цивилизованного поведения", - заявил Полянский."Надеемся, что у наших эстонских друзей, борющихся за имидж правозащитников хватит смелости осудить эту бесчеловечную практику внутри Евросоюза, от которой страдают женщины и дети", заключил он.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывает свыше двух тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.

https://ria.ru/20211123/belorussiya-1760340076.html

https://ria.ru/20211122/bezhentsy-1760230726.html

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в мире, оон, евросоюз, совет безопасности оон, александр лукашенко, дмитрий полянский, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии