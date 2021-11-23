https://ria.ru/20211123/granitsa-1760413875.html
ЕС считает, что мигрантов "заманивали" к польско-белорусской границе
ЕС считает, что мигрантов "заманивали" к польско-белорусской границе - РИА Новости, 23.11.2021
ЕС считает, что мигрантов "заманивали" к польско-белорусской границе
ЕС считает, что дезинформация стала одним из главных инструментов манипулирования мигрантами, которых "заманивали" к границам Евросоюза "ложными обещаниями",... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T19:21
2021-11-23T19:21
2021-11-23T19:21
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белоруссия
польша
евросоюз
еврокомиссия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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БРЮССЕЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. ЕС считает, что дезинформация стала одним из главных инструментов манипулирования мигрантами, которых "заманивали" к границам Евросоюза "ложными обещаниями", говорится в распространенном во вторник пресс-релизе по итогам заседания коллегии Еврокомиссии."Манипуляция информацией - это ключевой инструмент, использованный для обмана людей, создания ложных обещаний и, как следствие, их инструментализации. Эта ситуация использовалась различными силами, организовавшими и управлявшими масштабной кампанией по распространению дезинформации с целью дискредитации международной репутации ЕС", - говорится в документе.Сообщается, что внешнеполитическая служба Евросоюза "предприняла шаги для противодействия ложной и вводящей в заблуждение информации в интернете", в том числе с помощью контактов со странами, из которых прибывало большинство мигрантов.
https://ria.ru/20211123/belorussiya-1760340076.html
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в мире, белоруссия, польша, евросоюз, еврокомиссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
ЕС считает, что мигрантов "заманивали" к польско-белорусской границе
ЕС считает, что мигрантов "заманивали" к границам ЕС, используя дезинформацию