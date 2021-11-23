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https://ria.ru/20211123/granitsa-1760291580.html
В МВД Белоруссии заявили о разработке мер по решению миграционного кризиса
В МВД Белоруссии заявили о разработке мер по решению миграционного кризиса - РИА Новости, 23.11.2021
В МВД Белоруссии заявили о разработке мер по решению миграционного кризиса
Белоруссия вместе с Международной организацией по миграции и Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев вырабатывают меры по разрешению... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T10:43
2021-11-23T10:45
в мире
оон
белоруссия
польша
здоровье - общество
алексей бегун
международная организация по миграции
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Белоруссия вместе с Международной организацией по миграции и Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев вырабатывают меры по разрешению миграционного кризиса на границе с Польшей и возвращению беженцев на родину, сообщил во вторник глава департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун."В настоящее время на территории Беларуси находятся представители Международной организации по миграции, представители Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, которые проводят целый ряд встреч с республиканскими органами государственного управления (Белоруссии – ред.), где вырабатываются совместные шаги по урегулированию миграционного кризиса на белорусско-польской границе", - сказал Бегун журналистам.Он заявил, что стороны будут "искать совместные мероприятия по возвращению лиц, которые ходатайствуют о возвращении на родину, а также по урегулированию их правового статуса, возможному допуску в третью страну, которая захочет их принять".
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в мире, оон, белоруссия, польша, здоровье - общество, алексей бегун, международная организация по миграции, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
10:43 23.11.2021 (обновлено: 10:45 23.11.2021)
 
В МВД Белоруссии заявили о разработке мер по решению миграционного кризиса

Алексей Бегун: Минск и структуры ООН вырабатывают меры по решению миграционного кризиса

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги"
Беженцы с Ближнего Востока в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Белоруссия вместе с Международной организацией по миграции и Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев вырабатывают меры по разрешению миграционного кризиса на границе с Польшей и возвращению беженцев на родину, сообщил во вторник глава департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун.
"В настоящее время на территории Беларуси находятся представители Международной организации по миграции, представители Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, которые проводят целый ряд встреч с республиканскими органами государственного управления (Белоруссии – ред.), где вырабатываются совместные шаги по урегулированию миграционного кризиса на белорусско-польской границе", - сказал Бегун журналистам.
Он заявил, что стороны будут "искать совместные мероприятия по возвращению лиц, которые ходатайствуют о возвращении на родину, а также по урегулированию их правового статуса, возможному допуску в третью страну, которая захочет их принять".
Беженцы с Ближнего Востока идут в центр временного содержания мигрантов, оборудованный в логистическом центре в пункте пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
Вчера, 10:18
Эксперты Еврокомиссии прибыли в центр "Брузги" на границе с Белоруссией
 
В миреООНБелоруссияПольшаЗдоровье - ОбществоАлексей БегунМеждународная организация по миграцииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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