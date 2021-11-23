https://ria.ru/20211123/granitsa-1760291580.html

В МВД Белоруссии заявили о разработке мер по решению миграционного кризиса

В МВД Белоруссии заявили о разработке мер по решению миграционного кризиса - РИА Новости, 23.11.2021

В МВД Белоруссии заявили о разработке мер по решению миграционного кризиса

Белоруссия вместе с Международной организацией по миграции и Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев вырабатывают меры по разрешению... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T10:43

2021-11-23T10:43

2021-11-23T10:45

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белоруссия

польша

здоровье - общество

алексей бегун

международная организация по миграции

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Белоруссия вместе с Международной организацией по миграции и Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев вырабатывают меры по разрешению миграционного кризиса на границе с Польшей и возвращению беженцев на родину, сообщил во вторник глава департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун."В настоящее время на территории Беларуси находятся представители Международной организации по миграции, представители Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, которые проводят целый ряд встреч с республиканскими органами государственного управления (Белоруссии – ред.), где вырабатываются совместные шаги по урегулированию миграционного кризиса на белорусско-польской границе", - сказал Бегун журналистам.Он заявил, что стороны будут "искать совместные мероприятия по возвращению лиц, которые ходатайствуют о возвращении на родину, а также по урегулированию их правового статуса, возможному допуску в третью страну, которая захочет их принять".

https://ria.ru/20211123/granitsa-1760287386.html

белоруссия

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, белоруссия, польша, здоровье - общество, алексей бегун, международная организация по миграции, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии