https://ria.ru/20211123/granitsa-1760291580.html
В МВД Белоруссии заявили о разработке мер по решению миграционного кризиса
В МВД Белоруссии заявили о разработке мер по решению миграционного кризиса - РИА Новости, 23.11.2021
В МВД Белоруссии заявили о разработке мер по решению миграционного кризиса
Белоруссия вместе с Международной организацией по миграции и Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев вырабатывают меры по разрешению... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T10:43
2021-11-23T10:43
2021-11-23T10:45
в мире
оон
белоруссия
польша
здоровье - общество
алексей бегун
международная организация по миграции
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Белоруссия вместе с Международной организацией по миграции и Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев вырабатывают меры по разрешению миграционного кризиса на границе с Польшей и возвращению беженцев на родину, сообщил во вторник глава департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун."В настоящее время на территории Беларуси находятся представители Международной организации по миграции, представители Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, которые проводят целый ряд встреч с республиканскими органами государственного управления (Белоруссии – ред.), где вырабатываются совместные шаги по урегулированию миграционного кризиса на белорусско-польской границе", - сказал Бегун журналистам.Он заявил, что стороны будут "искать совместные мероприятия по возвращению лиц, которые ходатайствуют о возвращении на родину, а также по урегулированию их правового статуса, возможному допуску в третью страну, которая захочет их принять".
https://ria.ru/20211123/granitsa-1760287386.html
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в мире, оон, белоруссия, польша, здоровье - общество, алексей бегун, международная организация по миграции, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
10:43 23.11.2021 (обновлено: 10:45 23.11.2021)
В МВД Белоруссии заявили о разработке мер по решению миграционного кризиса
Алексей Бегун: Минск и структуры ООН вырабатывают меры по решению миграционного кризиса