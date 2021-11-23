https://ria.ru/20211123/gosduma-1760294429.html

Госдума готовит заявление с призывом осудить дискриминацию россиян в США

Госдума готовит заявление с призывом осудить дискриминацию россиян в США - РИА Новости, 23.11.2021

Госдума готовит заявление с призывом осудить дискриминацию россиян в США

Комитет по делам СНГ Госдумы внес на рассмотрение ГД проект заявления с призывом к международным организациям осудить дискриминационную политику США в отношении РИА Новости, 23.11.2021

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Комитет по делам СНГ Госдумы внес на рассмотрение ГД проект заявления с призывом к международным организациям осудить дискриминационную политику США в отношении соотечественников, документ доступен в думской электронной базе данных.Авторы инициативы отмечают, что 18 ноября в связи с "жестким и беспрецедентным давлением" властей США был вынужден приостановить свою работу Координационный совет организаций российских соотечественников в этой стране.В связи с этим комитет по СНГ рекомендует Думе принять заявление "О недопустимости дискриминации российских соотечественников в Соединенных Штатах Америки", которое было ранее согласовано с министерством иностранных дел.В самом заявлении отмечается, что депутаты решительно осуждают "агрессивные действия властей" США, направленные против российских соотечественников. Также там говорится о том, что на протяжении последнего года не менее трехсот представителей соотечественников из РФ, постоянно проживающих в Соединенных Штатах, подверглись преследованию по надуманным основаниям американскими спецслужбами."Обыски и допросы, изъятие личных вещей, давление, проводящиеся в рамках расследования по не имеющему ничего общего с действительностью подозрению в деятельности без специальной регистрации в качестве иностранных агентов, грубо нарушают права российских соотечественников на возможность поддерживать связь с исторической Родиной – Российской Федерацией. Культурно-гуманитарные проекты Координационного совета организаций российских соотечественников Соединенных Штатов Америки осуществляются на принципах открытости и сотрудничества в соответствии с американским законодательством и не подпадают под действие Закона Соединенных Штатов Америки "О регистрации иностранных агентов", - также написали авторы инициативы.Кроме того, они сообщили, что действия Вашингтона фактически вынуждают соотечественников из РФ отказаться от сохранения русского языка и культуры, от права на свою идентичность, что противоречит положениям Конституции США.Депутаты Госдумы рассматривают такие действия как недружественные по отношению к РФ и заявляют, что Россия во исполнение положений части 3 статьи 69 Конституции РФ оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности, сообщается в документе.Госдума требует немедленного прекращения притеснений представителей русской общины в Соединенных Штатах Америки и соблюдения их прав, написали авторы инициативы.Кроме того в заявлении отмечается, что депутаты планируют обратиться к Межпарламентской ассамблее СНГ, Парламентской ассамблее ОДКБ, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее Совета Европы, парламентам государств - членов ЕС с призывом осудить дискриминационную политику США по отношению к соотечественникам из РФ.

https://ria.ru/20211123/gosduma-1760299658.html

https://ria.ru/20211123/posol-1760269671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, снг, госдума рф