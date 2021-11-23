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В Китае студент получил срок за призывы к независимости Гонконга
В Китае студент получил срок за призывы к независимости Гонконга - РИА Новости, 23.11.2021
В Китае студент получил срок за призывы к независимости Гонконга
Суд в Гонконге приговорил 20-летнего студента-активиста Тони Чуна к трем годам и семи месяцам тюремного заключения за призывы к сепаратизму и отмывание денег,... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T13:36
2021-11-23T13:36
в мире
китай
гонконг
всекитайское собрание народных представителей
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ПЕКИН, 23 ноя - РИА Новости. Суд в Гонконге приговорил 20-летнего студента-активиста Тони Чуна к трем годам и семи месяцам тюремного заключения за призывы к сепаратизму и отмывание денег, он стал самым молодым жителем Гонконга, получившим тюремный срок за нарушение нового закона о национальной безопасности, сообщает издание South China Morning Post.По словам обвинения, Тони Чун стремился "отделить Гонконг от Китая, или незаконно изменить конституционный статус города" в период с 1 июля по 27 октября прошлого года. В 2016 году Тони Чун основал движение Studentlocalism, которое выступало за независимость Гонконга от Китая. В день принятия закона о национальной безопасности 30 июня 2020 года движение было официально расформировано, однако, по версии обвинения, Тони Чун продолжил заниматься сепаратистской деятельностью.Кроме того, по данным обвинения, студент занимался незаконным сбором денежных средств для финансирования сепаратистской деятельности через электронные кошельки.Тони Чун стал третьим жителем Гонконга, который был приговорен к тюремному заключению за нарушение нового закона о национальной безопасности. В июле этого года суд приговорил к девяти годам 24-летнего активиста, который въехал на мотоцикле в группу полицейских. В начале ноября на пять лет и девять месяцев был осужден 31-летний активист за призывы к сепаратизму.Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 30 июня 2020 года одобрил закон о национальной безопасности, он вступил в силу в этот же день. В законе обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.
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в мире, китай, гонконг, всекитайское собрание народных представителей
13:36 23.11.2021
 
В Китае студент получил срок за призывы к независимости Гонконга

Суд в Китае приговорил гонконгского активиста к сроку за призывы к сепаратизму

© AP Photo / Vincent YuПротесты в Гонконге
Протесты в Гонконге - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© AP Photo / Vincent Yu
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ПЕКИН, 23 ноя - РИА Новости. Суд в Гонконге приговорил 20-летнего студента-активиста Тони Чуна к трем годам и семи месяцам тюремного заключения за призывы к сепаратизму и отмывание денег, он стал самым молодым жителем Гонконга, получившим тюремный срок за нарушение нового закона о национальной безопасности, сообщает издание South China Morning Post.
По словам обвинения, Тони Чун стремился "отделить Гонконг от Китая, или незаконно изменить конституционный статус города" в период с 1 июля по 27 октября прошлого года. В 2016 году Тони Чун основал движение Studentlocalism, которое выступало за независимость Гонконга от Китая. В день принятия закона о национальной безопасности 30 июня 2020 года движение было официально расформировано, однако, по версии обвинения, Тони Чун продолжил заниматься сепаратистской деятельностью.
Гонконг - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
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Кроме того, по данным обвинения, студент занимался незаконным сбором денежных средств для финансирования сепаратистской деятельности через электронные кошельки.
Тони Чун стал третьим жителем Гонконга, который был приговорен к тюремному заключению за нарушение нового закона о национальной безопасности. В июле этого года суд приговорил к девяти годам 24-летнего активиста, который въехал на мотоцикле в группу полицейских. В начале ноября на пять лет и девять месяцев был осужден 31-летний активист за призывы к сепаратизму.
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 30 июня 2020 года одобрил закон о национальной безопасности, он вступил в силу в этот же день. В законе обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.
 
В миреКитайГонконгВсекитайское собрание народных представителей
 
 
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