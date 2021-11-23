В Китае студент получил срок за призывы к независимости Гонконга
Суд в Китае приговорил гонконгского активиста к сроку за призывы к сепаратизму
© AP Photo / Vincent YuПротесты в Гонконге
© AP Photo / Vincent Yu
ПЕКИН, 23 ноя - РИА Новости. Суд в Гонконге приговорил 20-летнего студента-активиста Тони Чуна к трем годам и семи месяцам тюремного заключения за призывы к сепаратизму и отмывание денег, он стал самым молодым жителем Гонконга, получившим тюремный срок за нарушение нового закона о национальной безопасности, сообщает издание South China Morning Post.
По словам обвинения, Тони Чун стремился "отделить Гонконг от Китая, или незаконно изменить конституционный статус города" в период с 1 июля по 27 октября прошлого года. В 2016 году Тони Чун основал движение Studentlocalism, которое выступало за независимость Гонконга от Китая. В день принятия закона о национальной безопасности 30 июня 2020 года движение было официально расформировано, однако, по версии обвинения, Тони Чун продолжил заниматься сепаратистской деятельностью.
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Кроме того, по данным обвинения, студент занимался незаконным сбором денежных средств для финансирования сепаратистской деятельности через электронные кошельки.
Тони Чун стал третьим жителем Гонконга, который был приговорен к тюремному заключению за нарушение нового закона о национальной безопасности. В июле этого года суд приговорил к девяти годам 24-летнего активиста, который въехал на мотоцикле в группу полицейских. В начале ноября на пять лет и девять месяцев был осужден 31-летний активист за призывы к сепаратизму.
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 30 июня 2020 года одобрил закон о национальной безопасности, он вступил в силу в этот же день. В законе обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.