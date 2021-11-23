11:31 23.11.2021 (обновлено: 11:49 23.11.2021)
В МИД ФРГ заявили о желании улучшить отношения с Россией
И.о. главы МИД ФРГ Маас: мы хотим лучших отношений с Россией, чем сегодня
БЕРЛИН, 23 ноя - РИА Новости. Германия хочет лучших отношений с Россией, чем сегодня, но для этого нужен прогресс, в том числе по урегулированию на Украине, заявил и.о. министра иностранных дел Хайко Маас.
"Мы хотим лучших отношений с Россией. Разумеется. Они могут быть лучше, но для этого нужен прогресс, особенно в решении конфликта на востоке Украины на основе минских соглашений", - заявил он, выступая на мероприятии Фонда Кёрбера в Берлине.
19 ноября, 02:10В Раде рассказали, как украинский посол "плюнул в лицо" Германии
Ранее президент РФ заявил, что Россию часто обвиняют в "неисполнении" минских договоренностей, но не могут сформулировать, что конкретно. По его словам, "в минских соглашениях нигде не сказано, что Россия является стороной конфликта", "мы никогда с этим не соглашались и не согласимся", "мы таковыми не являемся".
Маас добавил, что "недавно Россия отказалась от встречи в "нормандским формате" (РФ, ФРГ, Франция, Украина - ред.)". "Последние сообщения о передвижении российских войск в пограничных районах с Украиной чрезвычайно беспокоят. Эти события показывают, что мяч для решения имеющихся разногласий находится на стороне России. Европейский союз продолжит выступать единым фронтом", - добавил Маас.
Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Президент России ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. В МИД РФ опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
18 ноября, 17:49Лавров назвал условие для новой встречи в "нормандском формате"