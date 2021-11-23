https://ria.ru/20211123/germaniya-1760301188.html

В МИД ФРГ заявили о желании улучшить отношения с Россией

В МИД ФРГ заявили о желании улучшить отношения с Россией - РИА Новости, 23.11.2021

В МИД ФРГ заявили о желании улучшить отношения с Россией

Германия хочет лучших отношений с Россией, чем сегодня, но для этого нужен прогресс, в том числе по урегулированию на Украине, заявил и.о. министра иностранных... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T11:31

2021-11-23T11:31

2021-11-23T11:49

мид германии

россия

в мире

украина

германия

хайко маас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579486214_0:73:3058:1794_1920x0_80_0_0_f12c188cfed269cfe772470d0fd5afb4.jpg

БЕРЛИН, 23 ноя - РИА Новости. Германия хочет лучших отношений с Россией, чем сегодня, но для этого нужен прогресс, в том числе по урегулированию на Украине, заявил и.о. министра иностранных дел Хайко Маас."Мы хотим лучших отношений с Россией. Разумеется. Они могут быть лучше, но для этого нужен прогресс, особенно в решении конфликта на востоке Украины на основе минских соглашений", - заявил он, выступая на мероприятии Фонда Кёрбера в Берлине.Ранее президент РФ заявил, что Россию часто обвиняют в "неисполнении" минских договоренностей, но не могут сформулировать, что конкретно. По его словам, "в минских соглашениях нигде не сказано, что Россия является стороной конфликта", "мы никогда с этим не соглашались и не согласимся", "мы таковыми не являемся".Маас добавил, что "недавно Россия отказалась от встречи в "нормандским формате" (РФ, ФРГ, Франция, Украина - ред.)". "Последние сообщения о передвижении российских войск в пограничных районах с Украиной чрезвычайно беспокоят. Эти события показывают, что мяч для решения имеющихся разногласий находится на стороне России. Европейский союз продолжит выступать единым фронтом", - добавил Маас.Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Президент России ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. В МИД РФ опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211119/golodomor-1759731027.html

https://ria.ru/20211119/potok-1759731545.html

https://ria.ru/20211118/vstrecha-1759685845.html

россия

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид германии, россия, в мире, украина, германия, хайко маас