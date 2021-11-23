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В МИД ФРГ заявили о желании улучшить отношения с Россией
В МИД ФРГ заявили о желании улучшить отношения с Россией - РИА Новости, 23.11.2021
В МИД ФРГ заявили о желании улучшить отношения с Россией
Германия хочет лучших отношений с Россией, чем сегодня, но для этого нужен прогресс, в том числе по урегулированию на Украине, заявил и.о. министра иностранных... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T11:31
2021-11-23T11:49
мид германии
россия
в мире
украина
германия
хайко маас
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БЕРЛИН, 23 ноя - РИА Новости. Германия хочет лучших отношений с Россией, чем сегодня, но для этого нужен прогресс, в том числе по урегулированию на Украине, заявил и.о. министра иностранных дел Хайко Маас."Мы хотим лучших отношений с Россией. Разумеется. Они могут быть лучше, но для этого нужен прогресс, особенно в решении конфликта на востоке Украины на основе минских соглашений", - заявил он, выступая на мероприятии Фонда Кёрбера в Берлине.Ранее президент РФ заявил, что Россию часто обвиняют в "неисполнении" минских договоренностей, но не могут сформулировать, что конкретно. По его словам, "в минских соглашениях нигде не сказано, что Россия является стороной конфликта", "мы никогда с этим не соглашались и не согласимся", "мы таковыми не являемся".Маас добавил, что "недавно Россия отказалась от встречи в "нормандским формате" (РФ, ФРГ, Франция, Украина - ред.)". "Последние сообщения о передвижении российских войск в пограничных районах с Украиной чрезвычайно беспокоят. Эти события показывают, что мяч для решения имеющихся разногласий находится на стороне России. Европейский союз продолжит выступать единым фронтом", - добавил Маас.Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Президент России ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. В МИД РФ опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211119/golodomor-1759731027.html
https://ria.ru/20211119/potok-1759731545.html
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мид германии, россия, в мире, украина, германия, хайко маас
11:31 23.11.2021 (обновлено: 11:49 23.11.2021)
 
В МИД ФРГ заявили о желании улучшить отношения с Россией

И.о. главы МИД ФРГ Маас: мы хотим лучших отношений с Россией, чем сегодня

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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БЕРЛИН, 23 ноя - РИА Новости. Германия хочет лучших отношений с Россией, чем сегодня, но для этого нужен прогресс, в том числе по урегулированию на Украине, заявил и.о. министра иностранных дел Хайко Маас.
"Мы хотим лучших отношений с Россией. Разумеется. Они могут быть лучше, но для этого нужен прогресс, особенно в решении конфликта на востоке Украины на основе минских соглашений", - заявил он, выступая на мероприятии Фонда Кёрбера в Берлине.
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Ранее президент РФ заявил, что Россию часто обвиняют в "неисполнении" минских договоренностей, но не могут сформулировать, что конкретно. По его словам, "в минских соглашениях нигде не сказано, что Россия является стороной конфликта", "мы никогда с этим не соглашались и не согласимся", "мы таковыми не являемся".
Маас добавил, что "недавно Россия отказалась от встречи в "нормандским формате" (РФ, ФРГ, Франция, Украина - ред.)". "Последние сообщения о передвижении российских войск в пограничных районах с Украиной чрезвычайно беспокоят. Эти события показывают, что мяч для решения имеющихся разногласий находится на стороне России. Европейский союз продолжит выступать единым фронтом", - добавил Маас.
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Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Президент России ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. В МИД РФ опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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