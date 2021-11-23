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Начальник Генштаба Герасимов поговорил по телефону с американским коллегой

Начальник Генштаба Герасимов поговорил по телефону с американским коллегой - РИА Новости, 23.11.2021

Начальник Генштаба Герасимов поговорил по телефону с американским коллегой

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов поговорил по телефону с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Марком Милли, они... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T19:50

2021-11-23T19:50

2021-11-23T20:00

россия

в мире

безопасность

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

валерий герасимов

объединенный комитет начальников штабов (сша)

марк милли

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов поговорил по телефону с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Марком Милли, они обсудили вопросы международной безопасности, сообщает Минобороны РФ."Состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли, в ходе которого военачальники обсудили актуальные вопросы международной безопасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211112/zhelanie-1758847738.html

россия

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, в мире, безопасность, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), валерий герасимов, объединенный комитет начальников штабов (сша), марк милли