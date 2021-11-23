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Начальник Генштаба Герасимов поговорил по телефону с американским коллегой
Начальник Генштаба Герасимов поговорил по телефону с американским коллегой - РИА Новости, 23.11.2021
Начальник Генштаба Герасимов поговорил по телефону с американским коллегой
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов поговорил по телефону с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Марком Милли, они... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T19:50
2021-11-23T19:50
2021-11-23T20:00
россия
в мире
безопасность
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
валерий герасимов
объединенный комитет начальников штабов (сша)
марк милли
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов поговорил по телефону с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Марком Милли, они обсудили вопросы международной безопасности, сообщает Минобороны РФ."Состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли, в ходе которого военачальники обсудили актуальные вопросы международной безопасности", - говорится в сообщении.
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россия, в мире, безопасность, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), валерий герасимов, объединенный комитет начальников штабов (сша), марк милли
19:50 23.11.2021 (обновлено: 20:00 23.11.2021)
Начальник Генштаба Герасимов поговорил по телефону с американским коллегой
Начальник Генштаба Герасимов обсудил с главой КНШ ВС США Милли вопросы безопасности