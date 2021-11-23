https://ria.ru/20211123/genprokuratura-1760323193.html

Генпрокуратура направила в суд дело против бизнесмена Платона

Генпрокуратура направила в суд дело против бизнесмена Платона - РИА Новости, 23.11.2021

Генпрокуратура направила в суд дело против бизнесмена Платона

Генпрокуратура РФ направила в суд дело в отношении молдавского бизнесмена Вячеслава Платона по обвинению в создании преступного сообщества и совершении... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T12:56

2021-11-23T12:56

2021-11-23T13:02

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Генпрокуратура РФ направила в суд дело в отношении молдавского бизнесмена Вячеслава Платона по обвинению в создании преступного сообщества и совершении незаконных валютных операций, сообщает пресс-служба ведомства."В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Вячеслава Платона. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание и руководство преступным сообществом), пп. "а, б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.Уточняется, что уголовное дело направлено в Тверской районный суд Москвы для заочного рассмотрения по существу.По версии следствия, не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе владелец BC Moldindconbank S.A. (АО КБ "Молдиндконбанк) Вячеслав Платон совместно с Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным создали преступное сообщество для неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из России. В его состав были вовлечены директор казначейства АО КБ "Молдиндконбанк" Елена Платон, владелец ООО КБ "Европейский Экспресс" Олег Кузьмин, совладельцы ОАО АКБ "Русский Земельный Банк", ОАО Банк "Западный", филиала ОАО ККБ "Кредитбанк" – "Кредитинвест" – Александр Григорьев и Беслан Булгучев, руководители казначейства этих банков – Ринат Юсупов и Винера Шарипова, а также Алексей Соболев и Лев Пахомов.С июня 2013 года по май 2014 года соучастники совершили незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов указанных российских кредитных организаций на банковские счета нерезидента – АО КБ "Молдиндконбанк" - с предоставлением заведомо подложных документов более чем на 126 миллиардов рублей.Ранее Елена Платон, Григорьев и Кузьмин уже были приговорены к различным срокам наказания. Дело в отношении Коркина, Юсупова, Шариповой, Соболева и Пахомова слушается в Тверском районном суде Москвы. В отношении других участников преступного сообщества расследование продолжается.Самого Платона в Молдавии в 2017 года приговорили к 18 годам тюрьмы по обвинению в выводе из России более 20 миллиардов долларов и хищении более 20 миллионов долларов из Banca de Economii. В июне 2020 года суд, однако, решил приостановить исполнение наказания и отпустил бизнесмена. А уже в мае этого года прокуратура Молдавии отказалась от обвинений в адрес Платона, оправдала и окончательно выпустила его на свободу.

https://radiosputnik.ria.ru/20211122/rashkin-1760196914.html

https://ria.ru/20211119/arashukovy-1759857541.html

https://ria.ru/20211119/kosmodrom-1759745763.html

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происшествия, москва, генеральная прокуратура рф, россия, молдавия