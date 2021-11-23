https://ria.ru/20211123/gazprom-1760411319.html
Сланцевый газ приобретает статус "грязного" ресурса, заявили в "Газпроме"
Сланцевый газ приобретает статус "грязного" ресурса, заявили в "Газпроме" - РИА Новости, 23.11.2021
Сланцевый газ приобретает статус "грязного" ресурса, заявили в "Газпроме"
Сланцевый газ, 95% которого добывается в США, все больше приобретает статус "грязного" источника энергии, отмечены случаи отказа покупателей от импорта... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T19:05
2021-11-23T19:05
2021-11-23T19:25
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Сланцевый газ, 95% которого добывается в США, все больше приобретает статус "грязного" источника энергии, отмечены случаи отказа покупателей от импорта американского СПГ, сообщает "Газпром"."На фоне роста значения экологической повестки сланцевый газ, добываемый с применением технологии гидроразрыва пласта, приобретает статус "грязного" источника энергии. В связи с этим отмечены случаи отказа покупателей от планов по импорту СПГ из США, а также выхода экологически ответственных международных компаний из сланцевых активов", - говорится в релизе "Газпрома" по итогам заседания совета директоров, где рассматривались перспективы развития сланцевой отрасли.Компания отмечает, что добыча сланцевого газа в 2020 году велась лишь в нескольких странах мира, при этом на США пришлось 95% добытого газа. Согласно актуальным прогнозам, можно ожидать, что развитие сланцевой отрасли в масштабах США не будет наблюдаться ни в одной другой стране даже в долгосрочной перспективе.В частности, в Китае добыча сланцевого газа в 2020 году оказалась на треть ниже государственного целевого показателя, что объясняется сложным геологическим строением сланцевых месторождений в стране и низкой экономической эффективностью их разработки. В Европе развития добычи газа из сланцевых залежей не ожидается."Газпром" также не планирует производство газа из сланцев в связи с высокой обеспеченностью доказанными запасами газа на традиционных месторождениях, освоение которых более эффективно и с экономической, и с экологической точек зрения", - заключает "Газпром".
https://ria.ru/20210805/slanets-1744410439.html
https://ria.ru/20211110/gaz-1758472195.html
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экономика, сша, газпром, в мире, природный газ, европа, китай, сланцевый газ
19:05 23.11.2021 (обновлено: 19:25 23.11.2021)
Сланцевый газ приобретает статус "грязного" ресурса, заявили в "Газпроме"
"Газпром": сланцевый газ, на 95% добываемый в США, приобретает статус "грязного" ресурса