https://ria.ru/20211123/gazprom-1760411319.html

Сланцевый газ приобретает статус "грязного" ресурса, заявили в "Газпроме"

Сланцевый газ приобретает статус "грязного" ресурса, заявили в "Газпроме" - РИА Новости, 23.11.2021

Сланцевый газ приобретает статус "грязного" ресурса, заявили в "Газпроме"

Сланцевый газ, 95% которого добывается в США, все больше приобретает статус "грязного" источника энергии, отмечены случаи отказа покупателей от импорта... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T19:05

2021-11-23T19:05

2021-11-23T19:25

экономика

сша

газпром

в мире

природный газ

европа

китай

сланцевый газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575632044_0:0:2276:1280_1920x0_80_0_0_e8a7ed51aefe8b99dc25ca80dfb0c309.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Сланцевый газ, 95% которого добывается в США, все больше приобретает статус "грязного" источника энергии, отмечены случаи отказа покупателей от импорта американского СПГ, сообщает "Газпром"."На фоне роста значения экологической повестки сланцевый газ, добываемый с применением технологии гидроразрыва пласта, приобретает статус "грязного" источника энергии. В связи с этим отмечены случаи отказа покупателей от планов по импорту СПГ из США, а также выхода экологически ответственных международных компаний из сланцевых активов", - говорится в релизе "Газпрома" по итогам заседания совета директоров, где рассматривались перспективы развития сланцевой отрасли.Компания отмечает, что добыча сланцевого газа в 2020 году велась лишь в нескольких странах мира, при этом на США пришлось 95% добытого газа. Согласно актуальным прогнозам, можно ожидать, что развитие сланцевой отрасли в масштабах США не будет наблюдаться ни в одной другой стране даже в долгосрочной перспективе.В частности, в Китае добыча сланцевого газа в 2020 году оказалась на треть ниже государственного целевого показателя, что объясняется сложным геологическим строением сланцевых месторождений в стране и низкой экономической эффективностью их разработки. В Европе развития добычи газа из сланцевых залежей не ожидается."Газпром" также не планирует производство газа из сланцев в связи с высокой обеспеченностью доказанными запасами газа на традиционных месторождениях, освоение которых более эффективно и с экономической, и с экологической точек зрения", - заключает "Газпром".

https://ria.ru/20210805/slanets-1744410439.html

https://ria.ru/20211110/gaz-1758472195.html

сша

европа

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сша, газпром, в мире, природный газ, европа, китай, сланцевый газ